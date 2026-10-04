یک واحد مسکونی به دلیل ساخت‌وساز غیرمجاز و خارج از ضوابط در بافت تاریخی روستای سریزد، با دستور دادستان شهرستان مهریز و توسط کارشناسان و یگان حفاظت میراث فرهنگی مهروموم شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، قانعی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مهریز، با اعلام این خبر گفت: این اقدام در پی گزارش‌های واصله درباره ساخت‌وساز‌های غیرمجاز و با هدف حفاظت از اصالت و هویت تاریخی بافت روستای سریزد انجام شده است.



وی افزود: بافت تاریخی سریزد به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی و معماری شهرستان مهریز، نیازمند نظارت مستمر و جدی برای جلوگیری از تغییرات غیرمجاز و آسیب به کالبد تاریخی است.



رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان مهریز تأکید کرد: هرگونه ساخت‌وساز، تغییر کاربری و دخل و تصرف در بافت‌های تاریخی، ثبتی و محدوده‌های هدف گردشگری، منوط به دریافت استعلام و مجوز‌های قانونی از مراجع ذی‌ربط است.



قانعی خاطرنشان کرد: با هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز که موجب آسیب به بافت تاریخی و هویت معماری مناطق تاریخی شهرستان شود، مطابق ضوابط و مقررات قانونی برخورد خواهد شد.