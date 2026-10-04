به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، نوزدهمین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه با حضور ۳۵ خبرنگار و عکاس از حدود ۲۰ رسانه صبح امروز یکشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۵ در استان البرز برگزار شد؛ تور نظارتی که محور اصلی آن بازدید از مجموعه زندان سابق رجایی‌شهر و روند اجرای عملیات تخریب و پایان این عملیات است.

ماجرای تعطیلی زندان رجایی‌شهر

ماجرای تعطیلی زندان رجایی‌شهر به سفر استانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه به استان البرز در ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ بازمی‌گردد؛ سفری که در جریان آن شش مصوبه مهم و اثربخش برای استان البرز در جلسه شورای عالی قوه قضاییه به تصویب رسید.

در چهارمین بند از این مصوبات، موضوع «تلاش در جهت انتقال قطعی زندان رجایی‌شهر از محیط شهری» مورد تأکید قرار گرفت؛ مصوبه‌ای که با پیگیری دستگاه قضایی استان البرز و همکاری سازمان زندان‌ها، وزارت دادگستری و استانداری البرز وارد مرحله اجرایی شد.

بر اساس این مصوبه، روند انتقال زندانیان ندامتگاه رجایی‌شهر از ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ آغاز شد و تا ۱۴ مردادماه تمامی زندانیان این ندامتگاه منتقل شدند و زندان رجایی‌شهر به‌طور کامل تخلیه و تعطیل شد.

تعطیلی این زندان پس از سال‌ها یکی از مطالبات مطرح‌شده از سوی مردم و مسئولان استان البرز بود؛ مطالبه‌ای که با دستور رئیس قوه قضاییه و پیگیری مجموعه‌های مسئول در استان‌های البرز و تهران به مرحله اجرا رسید.

بازدید ۶۰ خبرنگار پس از تعطیلی زندان

پس از تعطیلی زندان در ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ نیز یک تور نظارتی ویژه با حضور گسترده اصحاب رسانه برگزار شد و ۶۰ خبرنگار از رسانه‌های مکتوب و تصویری داخلی و خارجی به همراه ۲۰ عکاس از بخش‌های مختلف زندان تعطیل‌شده رجایی‌شهر بازدید کردند.

با وجود تعطیلی و تخلیه کامل زندان، باقی ماندن دیوار‌های پیرامونی باعث شده بود تعطیلی این مجموعه برای شهروندان به‌طور کامل ملموس نباشد. از همین رو رئیس قوه قضاییه در جریان سفر ۶ اسفندماه ۱۴۰۴ به استان البرز، بر تسریع در تغییر کاربری مجموعه و تخریب دیوار‌های زندان تأکید کرد.

این دستور کمتر از ۴۸ ساعت بعد وارد مرحله اجرا شد و عملیات تخریب دیوار‌های زندان سابق رجایی‌شهر در ۸ اسفندماه ۱۴۰۴ آغاز شد. با این حال به دنبال بروز برخی موانع و وقفه در روند اجرا، عملیات تخریب کامل دیوار‌ها در شهریورماه ۱۴۰۵ از سر گرفته شد.

در همین راستا با پیگیری مدیران ارشد استان البرز و هماهنگی دستگاه‌های مسئول، عملیات تخریب دیوار‌های پیرامونی مجموعه با جدیت دنبال شد و تخریب بخش‌هایی از این مجموعه و برجک‌های آن نیز در ادامه این فرآیند انجام گرفت.

اکنون در ادامه این روند، نوزدهمین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه با حضور ۳۵ خبرنگار و عکاس از حدود ۲۰ رسانه در محل زندان سابق رجایی‌شهر برگزار شد تا اصحاب رسانه از نزدیک در جریان آخرین مراحل اجرای طرح قرار گیرند و روند پایان عملیات تخریب را مشاهده و روایت کنند.

تعیین تکلیف اراضی مجموعه در چارچوب طرح مولدسازی

تخریب کامل مجموعه زندان سابق رجایی‌شهر را می‌توان در ادامه روند تعیین تکلیف این مجموعه و در راستای تحقق وعده رئیس قوه قضاییه دانست؛ وعده‌ای که پس از دستور حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای برای تخریب دیوار‌های زندان وارد مرحله اجرایی شد.

این مجموعه در زمینی به مساحت حدود ۶۰ هکتار قرار دارد که از این میزان ۱۷ هکتار در اختیار سازمان زندان‌هاست. اراضی مجموعه رجایی‌شهر در چارچوب طرح مولدسازی تعیین تکلیف خواهد شد و پس از پایان عملیات تخریب، مراحل اجرای طرح‌های پیش‌بینی‌شده در این اراضی دنبال می‌شود.