روابط عمومی سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: در ادامه پاک‌سازی مناطق مختلف استان؛ تعدادی از بمب‌ها و پرتابه‌های عمل‌نکرده برجامانده از جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، امروز در حاشیه شهر ایلام منهدم می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ بنا بر اطلاعیه روابط عمومی سپاه امیرالمؤمنین استان ایلام از ساعت ۱۲ تا ۱۶ عصر امروز، یکشنبه مقادیری بمب و پرتابه عمل نکرده بازمانده از جنگ تحمیلی دشمن در حاشیه شهر ایلام منهدم می‌شود.

احتمال شنیدن صدای انفجار کنترل‌شده ناشی از عملیات انهدام پرتابه‌ها و بمب‌های عمل‌نکرده جنگ ۴۰ روزه در ایلام وجود دارد.

در این اطلاعیه تاکید شده است: خنثی‌سازی و نابودی این پرتابه‌های عمل نکرده به دست واحد‌های مهندسی و خنثی‌سازی بمب انجام می‌شود.

سپاه استان ایلام از شهروندان خواست با توجه به گمان شنیده شدن صدا‌های برآمده از انفجار، نگران نشوند و به شایعات توجه نکنند.

در ماه‌های گذشته نیز شماری دیگر از بمب‌ها و پرتابه‌های عمل نکرده دشمن آمریکایی- صهیونیستی در شهر‌های گوناگون استان ایلام خنثی و نابود شد.

در جریان نبرد تحمیلی دشمن ضد ایران اسلامی، مناطق گوناگون استان ایلام بار‌ها هدف تجاوز موشکی و پهپادی قرار گرفت.