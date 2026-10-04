به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، خدیجه براهویی افزود: با توجه به اینکه روستای هدف گردشگری درک در شهرستان زرآباد استان سیستان وبلوچستان به عنوان یکی از هشت نامزد ایران برای ثبت در فهرست دهکده‌های گردشگری جهان در سال ۲۰۲۶ انتخاب شده، برنامه ریزی‌های متعددی برای معرفی بیش از پیش ظرفیت‌های این روستای بکر با شاخصه‌های منحصر بفرد خود انجام شده است.

معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی سیستان وبلوچستان افزود: در همین رابطه و به منظور معرفی در سطح ملی، تمبر اختصاصی این روستا با بهره گیری از طراحی زیبا از تلاقی بیابان، دریا و نماد تک درخت روستای درک طراحی شده است.

وی تصریح کرد: مراسم رونمایی این تمبر توسط برزین ضرغامی معاون وزیر میراث فرهنگی و حضور مدیرعامل صندوق توسعه و احیای بنا‌های تاریخی کشور همزمان با مراسم محوری گرامیداشت جشن هفته گردشگری در محل سینما هلال زاهدان برگزار شد.