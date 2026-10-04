سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، بخشنامه «کلیات برنامه درسی آموزش حفظ قرآن کریم» را به مدارس رسمی حفظ قرآن ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ایجاد و تجهیز هزار و دویست مدرسه حفظ قرآن از جمله تکالیف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه برای وزارت آموزش و پرورش است که باید مدارس حفظ براساس برنامه‌ریزی مشخص و در بازه زمانی تعیین شده انجام دهند.

بر اساس این برنامه، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به عنوان مرجع رسمی طراح و تدوین کتب و محتوای درسی ویژه این مدارس بخشنامه‌ای به رؤسای ادارات قرآن، عترت و نماز و مدیران مدارس رسمی حفظ قرآن کریم ابلاغ کرده تا برنامه‌ریزی درسی پیاده شده در مراکز آموزشی و مدارس حفظ تابعه خود را بر این اساس پیش ببرند.

در سال تحصیلی گذشته و در راستای عمل به تکلیف برنامه هفتم پیشرفت کشور به منظور ایجاد و تجهیز هزار و دویست مدرسه حفظ‌محور قرآن، ۱۹۲ مدرسه ایجاد و بیش از ۵۰۰ مدرسه نیز درخواست دریافت کد فعالیت در این زمینه داشتند.