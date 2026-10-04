

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛حمزه حسنوند گفت:با هدف روان‌سازی جریان آب، رفع انسداد مسیرها و بهبود آبگذری در نقاط حادثه‌خیز، عملیات لایروبی و پاکسازی در مناطق شهری و روستایی شهرستان بروجرد اجرا شد.



مدیر امور آب شهرستان بروجرد افزود:در مناطق روستایی، عملیات لایروبی رودخانه در محدوده ی شمس‌آباد، بزازنا در بخش شیروان، طبریجان و کیدان انجام شده و در محدوده روستای کیدان، بازگشایی دهانه پل هم در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان کرد:در مناطق شهری و حاشیه‌ای بروجرد لایروبی رودخانه‌ها و انهار، پاکسازی و بهسازی مسیر آبگذری در دهانه پل پایین‌تر از دانشگاه آزاد، بند مهرگان در محدوده ی مسکن مهر و دهانه ی پل‌های نظام‌آباد و فیال اجرا شده است.



مدیر امور آب بروجرد گفت:محورهای اصلی آبراهه‌ای شامل لایروبی رودخانه آبگرمه، لایروبی و پاکسازی رودخانه‌ها، انهار و کانال‌های سطح شهرستان در محدوده رودخانه گلرود و لایروبی رودخانه در محدوده ی پل رحیم آباد هستند

حسنوندبیان کرد: لایروبی و بازگشایی مسیرهای آب، نقش مستقیمی در کاهش خطرات سیلاب، بهبود تغذیه سفره‌های زیرزمینی و افزایش بهره‌وری اراضی کشاورزی دارد.

مدیر امور آب بروجرد افزود: اجرای این طرح با نظارت کارشناسان فنی شرکت آب منطقه ای لرستان و با بهره‌گیری از ماشین‌آلات سنگین و نیمه‌سنگین انجام شده و تا رفع کامل انسدادها ادامه دارد.

وی بیان تأکید کرد:حفظ و نگهداری از رودخانه‌ها و انهار، نیازمند مشارکت مردمی و پرهیز از تخلیه ی نخاله و زباله در بستر آبراهه‌ها است