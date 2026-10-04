مرکز مدیریت راه‌های کشور از ترافیک سنگین خودرو‌ها در مقاطع مختلف آزادراه قزوین - کرج - تهران و مسیر‌های ورودی جنوب و غرب پایتخت شامل محور‌های شهریار، ساوه، ورامین و پاکدشت به سمت تهران خبر داد.

ترافیک سنگین در آزادراه کرج به تهران و ورودی‌های پایتخت

ترافیک سنگین در آزادراه کرج به تهران و ورودی‌های پایتخت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از سامانه‌های هوشمند پایش تردد و اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، وضعیت ترافیکی در آزادراه‌ها و گلوگاه‌های مواصلاتی ورودی تهران به شرح زیر است: