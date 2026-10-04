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مرکز مدیریت راههای کشور از ترافیک سنگین خودروها در مقاطع مختلف آزادراه قزوین - کرج - تهران و مسیرهای ورودی جنوب و غرب پایتخت شامل محورهای شهریار، ساوه، ورامین و پاکدشت به سمت تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از سامانههای هوشمند پایش تردد و اعلام مرکز مدیریت راههای کشور، وضعیت ترافیکی در آزادراهها و گلوگاههای مواصلاتی ورودی تهران به شرح زیر است:
آزادراه قزوین - کرج - تهران و بالعکس:
تردد در آزادراه قزوین - کرج - تهران در محدوده گلشهر، حدفاصل پایانه استاندارد تا پل کلاک و محدوده وردآورد سنگین است. همچنین در باند مخالف (آزادراه کرج - قزوین) تردد در حدفاصل گلشهر تا پل حصارک به صورت سنگین گزارش میشود.
ورودیهای غرب و جنوب غرب تهران:
حجم وسایل نقلیه در آزادراه ساوه - تهران در حدفاصل نسیمشهر تا رضیآباد سنگین است. همچنین رانندگان در برخی مقاطع از محور شهریار - تهران با ترافیک پرحجم و پرکند مواجه هستند.
ورودیهای جنوب شرق تهران:
در بزرگراه ورامین - تهران، تردد خودروها در محدوده قلعهنو به صورت سنگین در جریان است. همچنین در بزرگراه پاکدشت - تهران نیز محدوده شهرک صنعتی خاوران با بار ترافیکی فشرده گزارش شده است.