معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز گفت: زیرساخت‌های لازم برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در استان فراهم شده و تمامی اقدامات و تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی مطلوب در حال انجام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز، قدرت‌الله سیف در بیستمین جلسه ستاد انتخابات استان البرز افزود: از زمان تشکیل ستاد انتخابات تاکنون ۲۰ جلسه برگزار شده و ۱۲۴ مصوبه به تصویب رسیده است که اقدامات مربوط به هر یک از مصوبات نیز در بازه‌های زمانی تعیین‌شده دنبال شده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز افزود: در این مدت، هیئت‌های اجرایی شهرستان‌ها و بخش‌ها در موعد مقرر تشکیل شده و فرآیندهای مرتبط با بررسی صلاحیت‌ها، انتشار آگهی نامزدها و تعیین شعب اخذ رأی نیز پیگیری شده است.

سیف با اشاره به فراهم بودن زیرساخت‌های برگزاری انتخابات الکترونیکی در استان گفت: بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، در حال حاضر حوزه‌ای در استان وجود ندارد که از نظر دسترسی به فیبر نوری و زیرساخت ارتباطی با مشکل مواجه باشد.

وی ادامه داد: با وجود فراهم بودن زیرساخت‌های لازم برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی، برای پیش‌بینی شرایط احتمالی، تعرفه‌های رأی نیز در اختیار استان قرار گرفته است تا در صورت بروز هرگونه مشکل فنی در یک حوزه انتخابیه، امکان برگزاری انتخابات به صورت غیرالکترونیکی نیز وجود داشته باشد.

معاون استاندار البرز با اشاره به وضعیت بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی روستاها بیان کرد: در این حوزه، بیش از ۹۵ درصد نامزدهای ثبت‌نام‌شده تأیید صلاحیت شده‌اند.

سیف همچنین بر ضرورت توجه فرمانداران به گزارش‌های مرتبط با نامزدهای انتخابات تأکید کرد و گفت: براساس قانون، در صورت وصول گزارش‌های جدید درباره برخی افراد، امکان بررسی مجدد صلاحیت آنان وجود دارد و این فرآیند حتی پس از برگزاری انتخابات و اخذ رأی نیز در چارچوب قانون قابل پیگیری است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری البرز یکی از اقدامات مهم پیش‌رو را آزمایش تجهیزات انتخاباتی عنوان کرد و گفت: فرمانداران باید تجهیزات و دستگاه‌هایی را که در اختیار شهرستان‌ها قرار گرفته، به صورت یک‌به‌یک مورد تست و آزمایش قرار دهند تا از صحت عملکرد آنها در زمان برگزاری انتخابات اطمینان حاصل شود.