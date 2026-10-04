به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی، طی دو روز آینده جوی نسبتا پایدار بر استان حاکم خواهد بود که در برخی ساعات با وزش باد توأم خواهد شد.

با تقویت امواج بارشی طی روز سه شنبه، شرایط جوی برای بارش‌های متناوب باران و رعدوبرق در اغلب نقاط استان فراهم خواهد شد و با توجه به ماهیت رگباری بارش‌ها و هشدار هواشناسی صادر شده طی این مدت احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها در برخی نقاط استان دور از انتظار نخواهد بود و این موج بارشی از بعدازظهر روز چهارشنبه از جو استان خارج خواهد شد.

براساس خروجی الگو‌های دمایی و با تداوم جریانات شمالی در منطقه، روند کاهشی دما در طی روز‌های آینده در سطح استان ادامه خواهد داشت.