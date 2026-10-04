رئیس فدراسیون فوتبال گفت: شرایط بازی‌های تیم‌های ملی و باشگاهی ما با حریفان جوانمردانه و برابر نیست.



مهدی تاج در گفت‌و‌گو اختصاصی با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، درباره سهمیه‌های ایران در لیگ نخبگان آسیا گفت: سهمیه ما برای فصل بعد لیگ نخبگان ۳ + ۱ شده است که سهمیه بسیار خوبی است و ما نباید آنرا از دست بدهیم. البته ما مدتهاست که محروم از بازی‌های خانگی هستیم؛ هم تیم ملی ما محروم از بازی‌های خانگی است و هم تیم‌های باشگاهی ما. مثلا ما به ازبکستان و روسیه می‌رویم و با داور روسی یا تماشاگران روسی و ازبکستانی باید با آنها رقابت کنیم که این موضوع شرایط بازی جوانمردانه را تغییر می‌دهد. باشگاه‌های ما هم این شرایط را دارند که با این وضعیت رقابت برابر و جوانمردانه نیست.

وی ادامه داد: کاری که ما برای استقلال کردیم این بود که آنها دیر مجوز میزبانی در بصره را گرفته بودند که‌ای اف سی تاکید کرده بود که هر دو بازی رفت و برگشت مقابل السد باید در قطر برگزار شود که من دخالت کردم و نگذاشتم که هر دو بازی در خانه حریف برگزار شود.

مهدی تاج تصریح کرد: میزبانی‌ها بسته به شرایط کشور دارد؛ مثلا قطر بازی تیم ملی مقابل گینه و ونزوئلا را پذیرفته بود و به ما مجوز حضور داده بود ولی متاسفانه این دو کشور به همراه گینه بیسائو علیرغم هماهنگی‌های انجام شده بازی دوستانه مقابل تیم ملی ایران را لغو کردند.

رئیس فدراسیون فوتبال در ادامه گفت: با توجه به شرایط موجود و زمان کمی که وجود دارد و لیگ برتر ما هم از روز پنجشنبه آغاز می‌شود برگزاری بازی سوم تیم ملی منتفی شده است.