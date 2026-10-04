اقدامات نظارتی سازمان بازرسی کل استان قزوین در حوزه محیط‌زیست، منجر به گشایش در پرونده‌های راهبردی از جمله تحویل ۱۳۰ هزار هکتار اراضی حفاظت‌شده، مهار آلودگی پساب شهرک صنعتی لیا و آغاز عملیات اصلاح زهکش‌های تالاب الله‌آباد شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، ابوالفضل خمسه، بازرس کل استان، در تشریح آخرین اقدامات انجام شده در حوزه محیط‌زیست، از تحویل حدود ۱۳۰ هزار هکتار از مناطق چهارگانه محیط‌زیستی استان خبر داد.

وی اظهار داشت که این اراضی که از سال ۱۴۰۱ با وجود مکاتبات، به اداره کل حفاظت محیط زیست استان تحویل نشده بود، با پیگیری‌های سازمان بازرسی، طی تفاهم‌نامه‌ای در مناطق طارم سفلی، باشگل و الموت واگذار شد.

بازرس کل استان در ادامه با اشاره به معضل پساب در شهرک صنعتی لیا، تأکید کرد که با ورود بازرسی و پیگیری دستگاه‌های متولی، قراردادی به ارزش بیش از ۱۱۰ میلیارد ریال جهت ساماندهی پساب‌ها منعقد شد تا از تخلیه آلاینده‌ها به اراضی کشاورزی جلوگیری شود.

خمسه همچنین از رفع اختلاف میان منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست در طرح قرق اختصاصی شیرکوه الموت خبر داد و گفت: با حل این اختلاف، زمینه اجرای طرح در محدوده ۲۷ هزار هکتاری شیرکوه فراهم شده است.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود به ساماندهی پسماند محمدآباد اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های بازرسی، ۸۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای خرید تجهیزات جدید و خطوط پردازش پسماند به شهرداری قزوین اختصاص یافته است.

بازرس کل استان همچنین با اشاره به بحران تالاب الله‌آباد، خاطر نشان کرد: پس از ۱۸ سال توقف، با پیگیری‌های کارگروه ملی گردوغبار و بازرسی، عملیات اصلاح زهکش‌های این تالاب برای کاهش پدیده گردوغبار آغاز شده است.