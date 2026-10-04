جشن غنچه‌ها در مراکز پیش دبستانی آبادان و خرمشهر همزمان با سراسر کشور و با نواخته شدن زنگ برگزار شد.

طنین زنگ غنچه‌ها و جشن شروع پیش دبستانی در آبادان و خرمشهر

طنین زنگ غنچه‌ها و جشن شروع پیش دبستانی در آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ در این مراسم که به صورت نمادین و با نواخته شدن زنگ مدرسه در آبادان برگزار شد، بر لزوم مهارت آموزی نونهالان در دوران پیش دبستانی تاکید شد.

همچنین از این دوره به عنوان مرحله ای از تحصیل یاد شد که والدین و اولیای آموزشی با گذراندن آن می توانند تا حدودی به استعداد های نوآموزان پیش دبستان پی ببرند و در شکوفا شدن آن تلاش کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان هم در آیینی در مرکز استان گفت: یکی از اهداف مهم در استان خوزستان پیشرفت پیش‌دبستانی است. تلاش ما نیز افزایش ضریب نفوذ، جذب حداکثری و تولید محتوای مناسب است.

ناصر علی فر از حضور ۸۸ هزار دانش آموز در مراکز پیش دبستانی استان خوزستان خبر داد و خاطر نشان کرد: آموزش و پرورش استان به دنبال رایگان کردن دوره پیش دبستانی در مناطق محروم استان است تا دانش آموزان این مناطق امکان استفاده از این دوره مهم آموزشی را داشته باشند.