به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدن گفت: برداشت کتیرا برای ۷۳ بهره‌بردار بیش از ۷۸ میلیارد ریال در آمد و برای ۲ هزار و ۸۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

سید علیرضا بهرامی افزود: کتیرا به‌عنوان یکی از محصولات ارزشمند گیاهی، کاربرد گسترده‌ای در صنایع دارویی، غذایی و بهداشتی دارد و از ظرفیت‌های اقتصادی مراتع به شمار می‌رود.

وی گفت: بهره‌برداری اصولی از کتیرا، علاوه بر ایجاد درآمد برای جوامع محلی، می‌تواند در حفظ و صیانت از منابع طبیعی و تداوم ظرفیت‌های اقتصادی مراتع نقش مؤثری داشته باشد.