وزش باد و خیزش گردوغبار، کیفیت هوا را در بخش‌هایی از استان‌های یزد، کرمان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی کاهش داده و در برخی مناطق به تعطیلی مدارس و ادارات منجر شده است.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما،در استان یزد، وقوع گردوخاک در شهر یزد، دید افقی را شامگاه یکشنبه به هزار متر کاهش داد و صبح امروز نیز دید افقی در بافق ۵۰۰ متر، یزد ۲ هزار متر و در مروست، میبد و هرات ۳ هزار متر ثبت شد.

در استان کرمان، افزایش آلایندگی در بخش مرکزی شهر کرمان و مناطق چترود، ماهان و شهداد، مدارس و ادارات را تعطیل کرد. مدارس انار و راور نیز تعطیل و فعالیت ادارات انار با یک ساعت تأخیر آغاز شد. ادارات، بانک‌ها و مدارس رفسنجان نیز تعطیل اعلام شدند و فعالیت ادارات و مدارس زرند با تأخیر آغاز می‌شود. مدارس، ادارات و بانک‌های فهرج نیز به علت طوفان تعطیل شده‌اند.

در خراسان جنوبی، افزایش سرعت وزش باد و گردوخاک امروز و فردا ادامه دارد و در مناطق مستعد، به‌ویژه نوار مرزی، وزش باد شدید با کاهش دید افقی همراه خواهد بود.

در مشهد نیز کیفیت هوا برای دومین روز پیاپی در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد و شاخص کیفیت هوا در ساعات اخیر به ۱۲۵ رسیده است.

بر اساس اعلام کارشناسان، شهروندان، به‌ویژه بیماران قلبی و تنفسی، کودکان، سالمندان و سایر گروه‌های حساس، باید از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.