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سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با انتشار فراخوان پویش «تو از ایران بگو»، از تولیدکنندگان آثار هنری و رسانهای در سراسر جهان دعوت کرد تا با حضور در ایران، ظرفیتها و دستاوردهای واقعی زنان ایرانی را به جهانیان معرفی کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، زینب رستگارپناه، مدیرکل زنان و خانواده خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در برنامه زنده «سلام خبرنگار» اعلام کرد که این فراخوان از امروز بهصورت عمومی در اختیار علاقهمندان و دفاتر رایزنی فرهنگی ایران در سراسر جهان قرار گرفته است.
رستگارپناه با تأکید بر اینکه این پویش تنها محدود به تولید مستند نیست، گفت: قالبهای مختلفی از جمله فیلم کوتاه، پویانمایی و آثار سینمایی برای روایت ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی ایران در نظر گرفته شده است. وی افزود: علاقهمندان میتوانند با ارسال رزومه و سوابق فعالیت خود، پس از بررسی و اولویتبندی، در قالب تیمهای تخصصی به ایران دعوت شوند.
مدیرکل زنان و خانواده خارج از کشور با اشاره به ضرورت ارائه تصویری واقعی از وضعیت زنان ایرانی تصریح کرد: «بسیاری از روایتهای موجود در رسانههای جهانی با واقعیتهای زندگی و فعالیت زنان ایرانی فاصله دارد. تجربه حضور خبرنگاران و تحلیلگران خارجی نشان داده است که مشاهده مستقیم فعالیتهای زنان ایرانی، دیدگاه آنان را نسبت به ایران تغییر میدهد.»
وی در پایان افزود: با توجه به گسترده بودن دستاوردهای زنان ایرانی، پتانسیل تولید آثار هنری و سینمایی متعددی در سطح بینالمللی وجود دارد که این پویش بستری برای تحقق این هدف خواهد بود.