سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با انتشار فراخوان پویش «تو از ایران بگو»، از تولیدکنندگان آثار هنری و رسانه‌ای در سراسر جهان دعوت کرد تا با حضور در ایران، ظرفیت‌ها و دستاوردهای واقعی زنان ایرانی را به جهانیان معرفی کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، زینب رستگارپناه، مدیرکل زنان و خانواده خارج از کشور سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در برنامه زنده «سلام خبرنگار» اعلام کرد که این فراخوان از امروز به‌صورت عمومی در اختیار علاقه‌مندان و دفاتر رایزنی فرهنگی ایران در سراسر جهان قرار گرفته است.

تنوع در قالب‌های هنری؛ از مستند تا انیمیشن

رستگارپناه با تأکید بر اینکه این پویش تنها محدود به تولید مستند نیست، گفت: قالب‌های مختلفی از جمله فیلم کوتاه، پویانمایی و آثار سینمایی برای روایت ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی ایران در نظر گرفته شده است. وی افزود: علاقه‌مندان می‌توانند با ارسال رزومه و سوابق فعالیت خود، پس از بررسی و اولویت‌بندی، در قالب تیم‌های تخصصی به ایران دعوت شوند.

اصلاح روایت‌های نادرست جهانی درباره زنان ایرانی

مدیرکل زنان و خانواده خارج از کشور با اشاره به ضرورت ارائه تصویری واقعی از وضعیت زنان ایرانی تصریح کرد: «بسیاری از روایت‌های موجود در رسانه‌های جهانی با واقعیت‌های زندگی و فعالیت زنان ایرانی فاصله دارد. تجربه حضور خبرنگاران و تحلیلگران خارجی نشان داده است که مشاهده مستقیم فعالیت‌های زنان ایرانی، دیدگاه آنان را نسبت به ایران تغییر می‌دهد.»

وی در پایان افزود: با توجه به گسترده بودن دستاوردهای زنان ایرانی، پتانسیل تولید آثار هنری و سینمایی متعددی در سطح بین‌المللی وجود دارد که این پویش بستری برای تحقق این هدف خواهد بود.