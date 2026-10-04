به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، محمد دانشور، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای قم گفت: در راستای اجرای قوانین و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز از منابع آب، گروه‌های گشت و بازرسی دفتر حفاظت و بهره‌برداری با همکاری دستگاه قضایی و نیرو‌های انتظامی، موفق به مهروموم، پر و مسلوب‌المنفعه کردن ۲۵ حلقه چاه غیرمجاز در مناطق مطالعاتی استان قم در شهریورماه ۱۴۰۵ شدند.

وی با اشاره به اقدامات نظارتی دیگر افزود: در کنار مهروموم چاه‌های غیرمجاز، در این بازه زمانی از اضافه برداشت در ۵ حلقه چاه مجاز جلوگیری شده و همچنین ۱۱ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌ها جهت نظارت دقیق‌تر نصب گردید.

دانشور در پایان با ارائه آمار دقیق از نتایج این عملیات، مجموع میزان صرفه‌جویی صورت‌گرفته در شهریورماه را ۲۶۱،۳۴۹ مترمکعب اعلام کرد.