به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، یزدان رضایی در سفر به این منطقه و نشست با مدیران آن گفت: آب و برق محور‌های اصلی توسعه‌اند و سیاست وزارت نیرو و دولت، تسهیل‌گری برای سرمایه‌گذاران و صنعتگران است؛ برای فعالانی که در چارچوب قوانین بالادستی مانند برنامه هفتم توسعه حرکت کنند، محدودیتی وجود نخواهد داشت.

وی تأمین آب شرب مرزی، ساماندهی سیل‌بند‌ها و مسیر‌های آبی و تعامل با کشاورزان بر اساس پروانه‌های بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای را از موارد مورد تأکید برشمرد و گفت: دفتر فنی وزارت نیرو مطالعات توسعه زیرساخت‌های آب و برق منطقه را بررسی و پس از تأیید در کمیته فنی، عملیات اجرایی آغاز می‌شود.

معاون وزیر نیرو با بیان اینکه مصرف بهینه انرژی کلید عبور از ناترازی‌هاست، گفت: با توجه به روند رو به رشد طرح‌های زیربنایی در دوغارون، این منطقه ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مراکز صنعتی و تولیدی شرق کشور را دارد.

تجربه‌ی موفق مناطق آزاد جهان

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد دوغارون نیز در این نشست گفت: تجربه‌های موفق جهانی نشان می‌دهد کلید موفقیت مناطق آزاد، گذار از اقتصاد مبتنی بر واردات به تولید صادرات‌محور و پیوند با بازار‌های جهانی است.

محمدرضا مودودی ادامه داد: دوغارون به دلیل موقعیت جغرافیایی ممتاز، ماهیتاً منطقه‌ای صادرات‌گراست، اما تحقق این ظرفیت نیازمند حمایت وزارت نیرو است و تأمین آب، برق و گاز برای ایفای نقش این کانون راهبردی در جهش صادراتی، ضروری است.

او جذب سرمایه‌گذاران ایرانی، افغانستانی و سایر کشور‌ها را اولویت اصلی منطقه برشمرد و گفت: هدف، حمایت از هر سرمایه‌ای است که به اشتغال پایدار و رونق اقتصادی بینجامد.

منطقه آزاد تجاری-صنعتی دوغارون در گستره‌ای به وسعت ۸ هزار و ۷۰۰ هکتار در شرق خراسان رضوی واقع شده است.