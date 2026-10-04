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رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از تدوین هزار و ۲۳۳ استاندارد جدید، بازنگری هزار و ۴۳۰ استاندارد و تدوین ۱۵۷ استاندارد بینالمللی با محوریت ایران در دو سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، فرزانه انصاری، در جمع خبرنگاران با تشریح اهم عملکرد دوساله این سازمان گفت: در این مدت یکهزار و ۲۳۳ استاندارد جدید تدوین و یکهزار و ۴۳۰ استاندارد متناسب با تحولات علمی و فناوری و نیازهای کشور بازنگری شده است.
وی افزود: در همین مدت ۱۵۷ استاندارد بینالمللی با محوریت جمهوری اسلامی ایران در حوزههای صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی، فناوری نانو و علوم و فناوریهای پیشرفته تدوین شده است که با توجه به محدودیتهای موجود در مراودات بینالمللی، رقم قابل توجهی محسوب میشود.
انصاری با اشاره به انجام صدها هزار مورد بازرسی، نمونهبرداری و آزمون از مراکز تولیدی و مراکز عرضه در بازار گفت: برای اطمینان از کیفیت کالاها و خدماتی که مردم دریافت میکنند، سازمان ملی استاندارد از ظرفیت شرکتهای بازرسی نیز استفاده کرده است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: بیش از ۴۳۲ هزار گواهی انطباق برای محمولههای صادراتی و وارداتی با هدف صیانت از حقوق مردم و تسهیل تجارت صادر شده است.
وی ادامه داد: بیش از ۸۲۰ هزار آزمونشناسی در حوزههایی مانند باسکول، وسایل توزین، نازلهای سوخت و کالاهای پیشبستهبندی انجام و یکهزار و ۵۷۹ وسیله توزین و ترازوی غیراستاندارد از سطح بازار جمعآوری شده است.
انصاری با اشاره به عملکرد مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران گفت: این مرکز، تنها مرکز رسمی تأیید صلاحیت کشور است و تاکنون بیش از ۲ هزار آزمایشگاه و حدود ۴۰ شرکت بازرسی را تأیید صلاحیت کرده است.
وی افزود: با فراهم شدن زمینه پذیرش نتایج ارزیابی انطباق ایران در بیش از ۱۱۰ کشور جهان، ظرفیت مهمی برای تسهیل صادرات و کاهش ارزیابیهای تکراری فراهم شده است. بر این اساس، نتایج آزمونهای انجامشده در آزمایشگاههای تأیید صلاحیتشده ایران میتواند در کشورهای طرف پذیرش مورد استفاده قرار گیرد و متقابلاً نتایج آزمایشگاههای مورد پذیرش بینالمللی نیز در ایران قابل قبول خواهد بود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: این اقدام به کاهش زمان ترخیص کالا، حذف موازیکاری و کاهش هزینههای تجار منجر میشود.
انصاری همچنین از اجرای طرحهای هدفمند در حوزه ایمنی و سلامت مواد غذایی خبر داد و افزود: در حوزه محصولات خام کشاورزی، موضوعاتی مانند باقیمانده سموم، فلزات سنگین، نیترات و سایر آلایندهها مورد بررسی قرار گرفته است.
وی با اشاره به اجرای طرح «نرخ کیفیت» گفت: در این طرح مردم به عنوان ناظر کیفیت در نظام ارزیابی حضور دارند و علاوه بر نظرسنجی از مردم، نتایج ارزیابی انطباق نیز مورد توجه قرار گرفته است. نتایج این طرح میتواند مبنایی برای تصمیمگیریهای دولت در حوزه تولید، واردات، تنظیمگری و سیاستگذاری باشد.
انصاری از ارزیابی منافع اقتصادی استانداردها نیز به عنوان یکی دیگر از اقدامات سازمان نام برد و گفت: از زمان تأسیس سازمان ملی استاندارد تاکنون ۳۴ هزار استاندارد تدوین شده و برای نخستین بار در کشور، نقش و تأثیر استانداردها بر افزایش تولید ناخالص داخلی مورد مطالعه قرار گرفته است.
وی افزود: رویکرد سازمان در تدوین استانداردها، آیندهنگرانه است و نیازهای کشور در حوزههایی مانند انرژی، ایمنی، محیط زیست، فناوریهای نوین و نیازهای اقتصادی در تدوین استانداردهای جدید مورد توجه قرار میگیرد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین از تعیین و طبقهبندی ریسک کالاهای مشمول استاندارد اجباری خبر داد و گفت: طبقهبندی ریسک این کالاها انجام شده و دستورالعمل مربوط نیز در مراحل نهایی قرار دارد تا در اختیار دستگاههای تنظیمگر قرار گیرد.
انصاری با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه حلال گفت: در دو سال گذشته بیش از ۷۰۰ ماده اولیه از نظر حلیت مورد تطبیق قرار گرفته و ۷۵۳ پروانه کاربرد نشان استاندارد حلال صادر شده است.
وی افزود: در حوزه حلال با کشورهای ازبکستان، مالزی، پاکستان، تایلند، ترکیه و روسیه موافقتنامههایی منعقد شده است و انتظار میرود با ظرفیتسازی انجامشده، تجارت حلال توسعه پیدا کند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه با اشاره به عملکرد این سازمان در دوران جنگ رمضان گفت: در این دوره بیش از ۵ میلیون کالای اساسی در بنادر کشور ترخیص شد.
انصاری افزود: با وجود شرایط سخت در بنادر و مرزها، ایمنی و سلامت مردم خط قرمز سازمان بود و برای تسریع در ترخیص کالا، فرایندها به گونهای ساماندهی شد که زمان توقف کالاهای اساسی در گمرکات از حدود سه و نیم روز به حدود ۵۲ ساعت در دوران جنگ کاهش یافت.
وی گفت: در دوران جنگ رمضان بیش از ۳۰ هزار مورد بازرسی، نمونهبرداری و آزمون استاندارد از مراکز تولید و عرضه انجام شد و کارکنان سازمان با وجود شرایط دشوار، فعالیتهای نظارتی خود را متوقف نکردند.
انصاری همچنین از صدور و تمدید ۱۴۶ پروانه کاربرد علامت استاندارد در ۴۰ روز جنگ خبر داد.
وی با اشاره به جایگاه ایران در سازمان بینالمللی استاندارد (ISO) گفت: با وجود تحریمها و محدودیتهای بینالمللی، رتبه ایران در سازمان بینالمللی استاندارد از رتبه ۲۰ به ۱۹ ارتقا یافته است.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در پایان اظهار کرد: حرکت استانداردسازی در کشور از نگاه سنتی به سمت تنظیمگری هوشمند، از کنترل موردی به نظارت مبتنی بر ریسک و از فعالیت جزیرهای تنظیمگران به سمت نظام یکپارچه مقررات فنی در حال گذار است و تمرکز سازمان نیز از انطباق صرف به سمت کیفیت، رقابتپذیری و اعتماد حرکت میکند.