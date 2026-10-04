رئیس سازمان ملی استاندارد ایران از تدوین هزار و ۲۳۳ استاندارد جدید، بازنگری هزار و ۴۳۰ استاندارد و تدوین ۱۵۷ استاندارد بین‌المللی با محوریت ایران در دو سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، فرزانه انصاری، در جمع خبرنگاران با تشریح اهم عملکرد دوساله این سازمان گفت: در این مدت یک‌هزار و ۲۳۳ استاندارد جدید تدوین و یک‌هزار و ۴۳۰ استاندارد متناسب با تحولات علمی و فناوری و نیاز‌های کشور بازنگری شده است.

وی افزود: در همین مدت ۱۵۷ استاندارد بین‌المللی با محوریت جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های صنایع غذایی، آرایشی و بهداشتی، فناوری نانو و علوم و فناوری‌های پیشرفته تدوین شده است که با توجه به محدودیت‌های موجود در مراودات بین‌المللی، رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.

انصاری با اشاره به انجام صد‌ها هزار مورد بازرسی، نمونه‌برداری و آزمون از مراکز تولیدی و مراکز عرضه در بازار گفت: برای اطمینان از کیفیت کالا‌ها و خدماتی که مردم دریافت می‌کنند، سازمان ملی استاندارد از ظرفیت شرکت‌های بازرسی نیز استفاده کرده است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: بیش از ۴۳۲ هزار گواهی انطباق برای محموله‌های صادراتی و وارداتی با هدف صیانت از حقوق مردم و تسهیل تجارت صادر شده است.

وی ادامه داد: بیش از ۸۲۰ هزار آزمون‌شناسی در حوزه‌هایی مانند باسکول، وسایل توزین، نازل‌های سوخت و کالا‌های پیش‌بسته‌بندی انجام و یک‌هزار و ۵۷۹ وسیله توزین و ترازوی غیراستاندارد از سطح بازار جمع‌آوری شده است.

انصاری با اشاره به عملکرد مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران گفت: این مرکز، تنها مرکز رسمی تأیید صلاحیت کشور است و تاکنون بیش از ۲ هزار آزمایشگاه و حدود ۴۰ شرکت بازرسی را تأیید صلاحیت کرده است.

وی افزود: با فراهم شدن زمینه پذیرش نتایج ارزیابی انطباق ایران در بیش از ۱۱۰ کشور جهان، ظرفیت مهمی برای تسهیل صادرات و کاهش ارزیابی‌های تکراری فراهم شده است. بر این اساس، نتایج آزمون‌های انجام‌شده در آزمایشگاه‌های تأیید صلاحیت‌شده ایران می‌تواند در کشور‌های طرف پذیرش مورد استفاده قرار گیرد و متقابلاً نتایج آزمایشگاه‌های مورد پذیرش بین‌المللی نیز در ایران قابل قبول خواهد بود.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: این اقدام به کاهش زمان ترخیص کالا، حذف موازی‌کاری و کاهش هزینه‌های تجار منجر می‌شود.

انصاری همچنین از اجرای طرح‌های هدفمند در حوزه ایمنی و سلامت مواد غذایی خبر داد و افزود: در حوزه محصولات خام کشاورزی، موضوعاتی مانند باقی‌مانده سموم، فلزات سنگین، نیترات و سایر آلاینده‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اجرای طرح «نرخ کیفیت» گفت: در این طرح مردم به عنوان ناظر کیفیت در نظام ارزیابی حضور دارند و علاوه بر نظرسنجی از مردم، نتایج ارزیابی انطباق نیز مورد توجه قرار گرفته است. نتایج این طرح می‌تواند مبنایی برای تصمیم‌گیری‌های دولت در حوزه تولید، واردات، تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری باشد.

انصاری از ارزیابی منافع اقتصادی استاندارد‌ها نیز به عنوان یکی دیگر از اقدامات سازمان نام برد و گفت: از زمان تأسیس سازمان ملی استاندارد تاکنون ۳۴ هزار استاندارد تدوین شده و برای نخستین بار در کشور، نقش و تأثیر استاندارد‌ها بر افزایش تولید ناخالص داخلی مورد مطالعه قرار گرفته است.

وی افزود: رویکرد سازمان در تدوین استانداردها، آینده‌نگرانه است و نیاز‌های کشور در حوزه‌هایی مانند انرژی، ایمنی، محیط زیست، فناوری‌های نوین و نیاز‌های اقتصادی در تدوین استاندارد‌های جدید مورد توجه قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین از تعیین و طبقه‌بندی ریسک کالا‌های مشمول استاندارد اجباری خبر داد و گفت: طبقه‌بندی ریسک این کالا‌ها انجام شده و دستورالعمل مربوط نیز در مراحل نهایی قرار دارد تا در اختیار دستگاه‌های تنظیم‌گر قرار گیرد.

انصاری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حلال گفت: در دو سال گذشته بیش از ۷۰۰ ماده اولیه از نظر حلیت مورد تطبیق قرار گرفته و ۷۵۳ پروانه کاربرد نشان استاندارد حلال صادر شده است.

وی افزود: در حوزه حلال با کشور‌های ازبکستان، مالزی، پاکستان، تایلند، ترکیه و روسیه موافقت‌نامه‌هایی منعقد شده است و انتظار می‌رود با ظرفیت‌سازی انجام‌شده، تجارت حلال توسعه پیدا کند.

عملکرد سازمان استاندارد در دوران جنگ

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در ادامه با اشاره به عملکرد این سازمان در دوران جنگ رمضان گفت: در این دوره بیش از ۵ میلیون کالای اساسی در بنادر کشور ترخیص شد.

انصاری افزود: با وجود شرایط سخت در بنادر و مرزها، ایمنی و سلامت مردم خط قرمز سازمان بود و برای تسریع در ترخیص کالا، فرایند‌ها به گونه‌ای ساماندهی شد که زمان توقف کالا‌های اساسی در گمرکات از حدود سه و نیم روز به حدود ۵۲ ساعت در دوران جنگ کاهش یافت.

وی گفت: در دوران جنگ رمضان بیش از ۳۰ هزار مورد بازرسی، نمونه‌برداری و آزمون استاندارد از مراکز تولید و عرضه انجام شد و کارکنان سازمان با وجود شرایط دشوار، فعالیت‌های نظارتی خود را متوقف نکردند.

انصاری همچنین از صدور و تمدید ۱۴۶ پروانه کاربرد علامت استاندارد در ۴۰ روز جنگ خبر داد.

وی با اشاره به جایگاه ایران در سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO) گفت: با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، رتبه ایران در سازمان بین‌المللی استاندارد از رتبه ۲۰ به ۱۹ ارتقا یافته است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در پایان اظهار کرد: حرکت استانداردسازی در کشور از نگاه سنتی به سمت تنظیم‌گری هوشمند، از کنترل موردی به نظارت مبتنی بر ریسک و از فعالیت جزیره‌ای تنظیم‌گران به سمت نظام یکپارچه مقررات فنی در حال گذار است و تمرکز سازمان نیز از انطباق صرف به سمت کیفیت، رقابت‌پذیری و اعتماد حرکت می‌کند.