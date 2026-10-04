معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور از پیشرفت ۸۰ درصدی بازسازی پل‌ها و تونل‌های آسیب دیده در جنگ خبر داد.

حسن جهانیان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفت: ۲۱ پل و تونل در استان‌های غربی و جنوبی کشور در جنگ اخیر آسیب دیدند که از این تعداد ۳ پل و تونل باقی مانده که یک پل با پیشرفت ۸۰ درصدی و مابقی با پیشرفت ۵۰ درصدی در حال بازسازی هستند.

جهانیان افزود: حدود ۴ همت برآورد خسارت شده و تا آخر آبان عملیات بازسازی این تونل‌ها به پایان می رسد.

وی افزود: مابقی پل‌های آسیب دیده طی چند روز اخیر با حضور وزیر راه به بهره برداری رسیدند.

معاون راهداری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور گفت: در هرمزگان ابنیه فنی کمتر از ۵۵ روز به چرخه برگشتند و عبور و مرور از همان ساعات اولیه برقرار و راه‌های انحرافی و مسیر‌های جایگزین و کناگذر‌ها ساخته شده و در حال خدمت رسانی هستند. محور‌ها باز است و ترافیک جریان دارد.