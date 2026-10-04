در نشستی روند راه‌اندازی، ساماندهی و توانمندسازی الگو‌های نظام بهره‌برداری در آذربایجان غربی و چگونگی ارتباط و تعامل با جامعه هدف و روان‌سازی مسیر اجرای طرح بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نخستین جلسه ستاد استانی طرح راه‌اندازی، ساماندهی و توانمندسازی الگو‌های نظام بهره‌برداری طرح غرب و شمال‌غرب کشور با حضور سجاد حسامی، مدیر تعاون روستایی آذربایجان غربی و رئیس ستاد استانی طرح، معاون نظام‌های بهره‌برداری استان، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های تولید روستایی استان و جمعی از اعضا و کارشناسان استانی طرح، در اتاق جلسات مدیریت تعاون روستایی استان برگزار شد.

در این نشست، ضمن بررسی اجمالی سند طرح، وظایف مدیر استانی، کارشناسان استانی و اعضای ستاد تشریح شد و با دستور رئیس ستاد استانی، معرفی‌نامه کارشناسان استانی طرح به‌منظور هماهنگی و تعامل با ادارات مرتبط با حوزه طرح صادر شد.

همچنین نحوه تکمیل پرسشنامه‌های طرح، چگونگی ارتباط و تعامل با جامعه هدف و روان‌سازی مسیر اجرای طرح، با تأکید بر اهمیت و دقت لازم در تکمیل پرسشنامه‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه، بر تشکیل جلسات شمال و جنوب استان با حضور روسای ادارات تعاون روستایی شهرستان‌ها و مدیران عامل تعاونی‌های تولید مرتبط با پروژه آب‌های مرزی، اعم از تعاونی‌های در حال فعالیت و تعاونی‌های در انتظار تحویل پروژه و آغاز فعالیت، تأکید شد.

در پایان، راهکار‌های لازم برای هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مرتبط و تسریع در روند اجرای طرح در استان مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم و تعامل مستمر عوامل اجرایی برای تحقق اهداف طرح تأکید شد.