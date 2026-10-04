دبیر سندیکای صنعت برق با اشاره به وجود بیش از یک میلیون و ۴۵۰ هزار کیلومتر شبکه برق در کشور گفت: صنعت برق ایران برای حفظ وضع موجود سالانه به ۵ میلیارد دلار و برای حفظ و رشد این صنعت نیز به ۵ میلیارد دلار دیگر نیاز دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مهدی مسائلی، دبیر سندیکای صنعت برق، در نشست خبری با اشاره به گستردگی شبکه برق کشور گفت: ایران بیش از ۶ هزار کیلومتر مرز آبی و خاکی دارد و طول شبکه برق کشور به یک میلیون و ۴۵۰ هزار کیلومتر می‌رسد؛ شبکه‌ای گسترده که باید در تمام نقاط کشور پایدار نگه داشته شود.

وی افزود: صنعت برق به پشتوانه ستون‌های اصلی و پنهان خود توانسته است تاب‌آوری داشته باشد، اما اگر توجه دولت به این صنعت به اندازه کافی نباشد، دولت و صنعت برق نمی‌توانند پاسخگوی نیاز‌های کشور باشند.

دبیر سندیکای صنعت برق با تأکید بر اهمیت این صنعت گفت: ارزش دارایی‌های صنعت برق ایران بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار است که حدود ۱۵۰ میلیارد دلار آن مربوط به نیروگاه‌ها و شبکه برق کشور است.

مسائلی ادامه داد: برای حفظ وضع موجود این صنعت سالانه به ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم و برای حفظ و رشد صنعت برق نیز باید ۵ میلیارد دلار دیگر اختصاص پیدا کند.

وی با اشاره به وضعیت مالی صنعت برق گفت: اختلاف بین درآمد و هزینه در سال ۱۴۰۵ منفی ۳۰۵ همت اعلام شده و میزان بدهی دولت به وزارت نیرو نیز ۲۴۰ همت است که در سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰۰ همت به این بدهی اضافه شده است.

دبیر سندیکای صنعت برق افزود: هر روز بیش از گذشته به اهمیت صنعت برق پی می‌بریم؛ اگر خاموشی‌های سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ را بررسی کنیم، یکی از نیاز‌های اصلی صنعت برق سوخت است.

مسائلی گفت: حدود ۹۰ درصد برق تولیدی کشور از نیروگاه‌های حرارتی تأمین می‌شود که نیازمند سوخت هستند و در صورت تأمین نشدن سوخت، تولید برق نیز با مشکل و قطعی مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به انباشت بدهی‌ها در صنعت برق افزود: امروز صنعت برق با انباشت بدهی به بخش خصوصی و مجموعه‌ای از بدهی‌ها در اکوسیستم فعال این صنعت مواجه است و این مشکلات به صنایع دیگر نیز منتقل می‌شود.

دبیر سندیکای صنعت برق ادامه داد: صنعت برق به دلیل کم‌توجهی با مشکلاتی در حوزه نیروی انسانی نیز مواجه شده است.

مسائلی تأکید کرد: صنعت برق در دو بخش دولتی و خصوصی تلاش می‌کند برق را با حداقل مشکلات به مصرف‌کنندگان برساند.

وی افزود: وزارت نیرو به عنوان نماینده صنعت برق شناخته نمی‌شود و نماد‌ها و بخش‌های مختلفی در صنعت برق فعال هستند.

دبیر سندیکای صنعت برق گفت: هدف از برگزاری این نشست خبری، علاوه بر پرداختن به مشکلات و امید‌های صنعت برق، ارسال یک سیگنال به دولت درباره ضرورت حمایت ویژه و اقدام فوری برای این صنعت است.