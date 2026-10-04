قادر آشنا، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با انتشار پیامی به مناسبت هفته نیروی انتظامی، از نقش ماندگار و اثرگذار این نیرو در پاسداری از مرزهای کشور و تأمین آرامش جامعه در تمامی مقاطع تاریخی یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، قادر آشنا در پیام خود ضمن گرامیداشت یاد شهدای والامقام نیروی انتظامی، این نیرو را در عرصه‌های مختلف از حراست مرزهای زمینی، هوایی و دریایی تا تأمین نظم عمومی، یکی از ستون‌های اصلی حفظ امنیت ایران اسلامی دانست.

مجاهدت در مرزها و خدمت به مردم

دبیر شورای فرهنگ عمومی در این پیام تأکید کرد که نیروهای انتظامی علاوه بر انجام مأموریت‌های روزمره، در بزنگاه‌های حساس نیز برای صیانت از امنیت و آرامش مردم در میدان حضور داشته‌اند. وی خاطرنشان کرد که این نیرو با ایفای نقش در مقابله با تهدیدهای مرزی و فرامرزی، همواره در مسیر دفاع از میهن ایستاده است.

نقش تاریخی در حفظ نظم

آشنا با اشاره به جایگاه نیروی انتظامی در دوران پس از انقلاب اسلامی، افزود: این نیرو از دوران جنگ تحمیلی تا امروز، با ایستادگی و مسئولیت‌پذیری، در کنار دیگر نیروهای مدافع کشور، نقش مهمی در حفظ امنیت و استمرار نظم عمومی ایفا کرده است.

تأکید بر جایگاه امنیت در توسعه جامعه

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان، امنیت را یکی از بنیادی‌ترین سرمایه‌های هر جامعه و زمینه‌ساز اصلی پیشرفت و انسجام اجتماعی دانست. وی با ادای احترام به خانواده‌های شهدا و کارکنان این نیرو، برای همه مدافعان امنیت و آرامش ایران اسلامی، خواستار عزت و توفیق روزافزون شد.