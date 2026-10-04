

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ، رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی گفت: علاقه‌مندان در خراسان جنوبی برای ثبت نام در طرح‌های آموزش یار و پژوهش یار در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ تا پایان مهر مهلت دارند.

ایزد خواه افزود: بنیاد ملی نخبگان با هدف حمایت از تحصیل و فعالیت‌های علمی، پژوهشی و تحقیقاتی دانشجویان مستعد تمام وقت دوره دکتری تخصصی، از دانشجویان سال‌های اول و دوم دوره دکتری تخصصی در قالب «طرح آموزش یار» و از دانشجویان سال‌های سوم و چهارم دوره دکتری تخصصی در قالب «طرح پژوهش یار» پشتیبانی می‌کند.

وی گفت: برگزیدگان طرح‌های آموزش یار و پژوهش یار، علاوه بر حمایت مالی ماهیانه، از تسهیلات توانمند ساز در دوره مشمولیت بهره‌مند خواهند شد.

رئیس بنیاد نخبگان خراسان جنوبی افزود: دانشجویان واجد شرایط می‌توانند درخواست خود را از طریق سامانه اطلاعاتی بنیاد سامانه سینا به نشانی http://sina.bmn.ir ثبت کنند.