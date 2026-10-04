به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، امام جمعه چرام، با تأکید بر نقش‌آفرینی روحانیون و مبلغان در عرصه فرهنگی گفت: در شرایطی که جنگ نرم و سخت همزمان در جریان است، روحانیون و مبلغان باید با حضور مستمر و مسئولانه در جامعه، در خط مقدم جهاد فرهنگی و تبیین ایفای نقش کنند.

حجت‌الاسلام سید نورالله افشار در دیدار با طلاب طرح امین و هجرت با تأکید بر نقش مهم روحانیون و مبلغان در شرایط کنونی افزود: امروز جنگ نرم و سخت در کنار یکدیگر قرار گرفته و روحانیون باید با حضور جدی و مستمر در عرصه فرهنگی و اجتماعی، به وظیفه تبلیغی و جهاد تبیین خود عمل کنند.

وی با اشاره به تأثیر فضای مجازی و رسانه‌های معاند بر افکار عمومی، به‌ویژه نسل نوجوان و جوان، افزود: لازم است جلسات تبیینی برای معلمان و فعالان فرهنگی برگزار شود تا دانش‌آموزان در معرض شبهات و مطالب نادرست قرار نگیرند و قدرت تحلیل آنها افزایش پیدا کند.

امام جمعه چرام همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه گفت: امروز مردم با فشار‌های اقتصادی مواجه هستند و همه مسئولان و فعالان فرهنگی باید برای تقویت روحیه امید، صبر و بردباری مردم تلاش کنند.

حجت‌الاسلام افشار خاطرنشان کرد: روحانیون نباید به دلیل مشکلات معیشتی و کمبود امکانات از میدان فعالیت فرهنگی عقب‌نشینی کنند، بلکه باید با حضور در میان مردم و ارتباط مستقیم با جامعه، نقش خود را در کاهش آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی ایفا کنند.

در ادامه حجت‌الاسلام صفدر پناهی، رئیس حوزه‌های علمیه کهگیلویه و بویراحمد، با قدردانی از همکاری آموزش و پرورش با حوزه‌های علمیه اظهار کرد: آموزش و پرورش یکی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین ظرفیت‌های تبلیغی و فرهنگی برای حضور طلاب و مبلغان است و باید از این ظرفیت برای تربیت نسل آینده به‌درستی استفاده شود.

وی افزود: طلبه‌ای که وارد مدرسه می‌شود باید متناسب با روحیات نوجوان و جوان، مهارت ارتباطی لازم را داشته باشد و در کنار دانش و سواد، از سوز و انگیزه و سلیقه مناسب برای فعالیت تبلیغی برخوردار باشد.

رئیس حوزه‌های علمیه استان با تأکید بر اهمیت نقش معلمان در تربیت دانش‌آموزان گفت: حضور معلمان و فرهنگیان در برنامه‌های ملی و مذهبی، نماز جمعه و برنامه‌های فرهنگی می‌تواند برای دانش‌آموزان الگوساز و انگیزه‌آفرین باشد.

پناهی همچنین بر تقویت نماز جماعت در مدارس تأکید کرد و گفت: حضور دانش‌آموز در نماز جماعت مدرسه می‌تواند زمینه حضور او در مسجد و نماز جمعه را فراهم کند و باید برای توسعه و تقویت این برنامه‌ها همکاری بیشتری میان حوزه علمیه و آموزش و پرورش شکل بگیرد.

حجت‌الاسلام مجید بهادری، امام جمعه سرفاریاب، با اشاره به اهمیت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اظهار کرد: همه متولیان آموزش و پرورش باید این سند را با دقت مطالعه کنند، چراکه آموزش و پرورش تنها مسئول آموزش علمی نیست و تربیت اعتقادی، دینی و اخلاقی دانش‌آموزان نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: اگر قرار است دانش‌آموزان در آینده به عنوان پزشک، مهندس، معلم و دیگر متخصصان جامعه فعالیت کنند، باید در کنار تخصص علمی، از باور دینی، اخلاق حرفه‌ای و احساس مسئولیت نسبت به جامعه نیز برخوردار باشند.

امام جمعه سرفاریاب، نماز جماعت و انس با قرآن را از مهم‌ترین برنامه‌های فرهنگی مدارس دانست و گفت: مدیران مدارس باید برای برگزاری نماز جماعت و جذب دانش‌آموزان به این فریضه، از ظرفیت‌های موجود استفاده کنند و منتظر بخشنامه‌های متعدد نباشند.

بهادری با تأکید بر همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: در شرایط فرهنگی امروز، تقویت فعالیت‌های تربیتی و دینی نیازمند همکاری همه دستگاه‌هاست و باید مسائل موجود به‌صورت مستمر بررسی و برای آنها راهکار عملی ارائه شود.

کاووس جانی‌پور، رئیس آموزش و پرورش شهرستان چرام، با تأکید بر اهمیت تربیت دینی و فرهنگی دانش‌آموزان اظهار کرد: آموزش و پرورش علاوه بر وظیفه آموزشی، مسئول تربیت نسلی متعهد، متخصص و مسئولیت‌پذیر است و باید در کنار آموزش علمی، به مسائل اعتقادی و اخلاقی دانش‌آموزان نیز توجه شود.

وی نماز جماعت مدارس و انس با قرآن را از اولویت‌های مهم برنامه‌های فرهنگی آموزش و پرورش عنوان کرد و افزود: مدیران مدارس باید از ظرفیت‌های موجود برای ترویج فرهنگ نماز و جذب دانش‌آموزان به نماز جماعت استفاده کنند.

رئیس آموزش و پرورش چرام با اشاره به ضرورت همکاری با حوزه علمیه گفت: آمادگی داریم جلسات مشترک بیشتری با روحانیون و مسئولان حوزه برگزار کنیم تا مسائل فرهنگی و تربیتی مدارس بررسی و برای رفع مشکلات موجود راهکار‌های مناسب ارائه شود.

جانی‌پور همچنین با اشاره به تأثیر فضای مجازی بر دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: شرایط فرهنگی امروز نیازمند توجه جدی‌تر به فعالیت‌های پرورشی، مشاوره‌ای و تربیتی است و در این مسیر همکاری خانواده‌ها، معلمان، روحانیون و سایر نهاد‌های فرهنگی ضروری است.