به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا در نشست خبری به مناسبت هفته نیروی انتظامی گفت: در این مدت همچنین ۱۳۲ دستگاه خودرو توقیف ۲۴۹ نفر به تعزیرات معرفی شده‌اند.

سرهنگ شکرالله پورخاقان افزود: در حوزه مواد مخدر نیز بیش از ۴۷۰ کیلو مواد مخدر کشف و توقیف و ۶۲۳ نفر از معتادان متجاهر به دادسرا معرفی یا تحویل کمپ ترک اعتیاد شدند.

وی همچنین با اشاره به کاهش ۶ درصدی آمار سرقت در شهرستان، گفت: در شش ماه گذشته برگرداندن اموال به مردم ۲ درصد و دستگیری سارقان نیز ۲۱ درصد افزایش داشته است.

فرمانده انتظامی شهرضا افزود: برای پیشگیری و مقابله با سرقت و دستگیری سارقان نیز ۸۰۰ طرح انضباط اجتماعی اجرا و به دستگیری بیش از ۷ هزار نفر از سارقان، معتادان و خرده فروشان مواد مخدر منجر شده است.