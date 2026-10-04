به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد فراتی با تاکید بر تداوم برخورد با این پدیده‌ی مخرب شبکه سراسری اظهار کرد: ماموران پلیس فراجا با انجام اقدامات اطلاعاتی و با اخذ حکم قضایی، موفق به شناسایی یک محل نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمزارز در یک واحد مسکونی در منطقه شکار سه شهرستان کارون شدند.

وی افزود: در بازرسی از این محل ۲۰ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و ضبط و متهمان نیز برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز یاداور شد: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در سطح کلانشهر اهواز کشف و توقیف شده است.

فراتی تصریح کرد: استفاده از دستگاه‌های ماینر بدون مجوز، علاوه بر تحمیل فشار مضاعف بر شبکه توزیع، یکی از عوامل اصلی بروز نوسانات ولتاژ و آسیب به تجهیزات عمومی و شبکه برق‌رسانی است.

وی با تاکید بر اینکه پایداری شبکه برق خط قرمز شرکت توزیع برق اهواز است، گفت: فعالیت غیرقانونی استخراج رمزارز، حقوق عمومی شهروندان را تضییع کرده و باعث افزایش نرخ خاموشی‌های ناخواسته می‌شود؛ شرکت توزیع برق اهواز با همکاری نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، بدون هیچ‌گونه اغماضی با متخلفان برخورد خواهد کرد.

محمد فراتی در ادامه از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده یا اطلاع از فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۱ یا مراجعه به شرکت توزیع برق گزارش دهند تا ضمن حفظ پایداری شبکه، از آسیب‌های احتمالی به وسایل برقی مشترکین جلوگیری شود.

پیش از این نیز مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اهواز اعلام کرده بود که در راستای مبارزه با سودجویان انرژی و تداوم اجرای طرح مهتاب، ۲۲ دستگاه ماینر غیرمجاز در شهرستان کارون با همکاری عوامل انتظامی اهواز و کارون شناسایی و جمع آوری شده است.