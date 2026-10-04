به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم که به صورت نمادین در مدرسه بنت الهدی صدر ناحیه سه آموزش و پرورش اهواز برگزار شد، مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان گفت: یکی از اهداف مهم در استان خوزستان توسعه پیش‌دبستانی است. تلاش ما نیز افزایش ضریب نفوذ، جذب حداکثری و تولید محتوای مناسب می‌باشد.

ناصر علی فر با اشاره به اینکه نمی‌توان برای کل کشور یک محتوای واحد تولید کرد، همان‌گونه که در استان خوزستان نیز برای شهر‌های جنوبی و شمالی نمی‌توان محتوای کاملا یکسان تولید کرد، ادامه داد: بر این اساس همکاران در حوزه اداره تعلیم و تربیت در حال تولید محتوای مناسب هستند و فکر می‌کنم امسال ان‌شاءالله به چاپ برسد.

وی از حضور ۸۸ هزار دانش آموز در مراکز پیش دبستانی استان خوزستان خبر داد و بیان کرد: آموزش و پرورش استان به دنبال رایگان کردن دوره پیش دبستانی در مناطق محروم استان است تا دانش آموزان این مناطق امکان استفاده از این دوره مهم آموزشی را داشته باشند.

مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان عنوان کرد: برخورد و چهره معلم، تاثیری مستقیم بر کاهش استرس دانش‌آموزان و کیفیت یادگیری آنان دارد و باید تلاش کنیم تا دانش‌آموزان بتوانند در کمال آرامش و نشاط درس را فرا بگیرند.