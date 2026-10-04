رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در بحث رتبه‌بندی معلمان، پیگیر کیفیت بودیم. یکی از موضوعات مهم این است که کیفیت اشتغال معلم نیز مورد توجه قرار گیرد و شغل معلمی باید شغلی باکیفیت باشد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اهمیت پژوهش در تصمیم‌گیری گفت: کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، اشتیاق و استقبال زیادی برای استفاده از ظرفیت پژوهشی اندیشکده‌ها دارد. ما آمادگی داریم از ظرفیت پژوهشگران و اندیشکده‌ها استفاده کنیم و اگر در جایی نیاز باشد، موضوعات را از مسیرهای قانونی پیگیری خواهیم کرد.

علیرضا منادی در آیین افتتاح اندیشکده اشتغال دانش بنیان جهاد دانشگاهی که امروز در سازمان تجاری سازی وفناوری و اشتغال دانش بنیان جهاد دانشگاهی برگزار شد، با اشاره به آغاز سال تحصیلی و اهمیت دوره کودکی در زنجیره آموزش کشور گفت: روزهای مهر برای همه ما تداعی‌کننده خاطرات دوران تحصیل و زیبایی‌های خاص آن دوران است و هر زمان که حال‌وهوای مهر فرا می‌رسد، آن حس کودکانه و دوران دانش‌آموزی در ذهن انسان زنده می‌شود.

سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک؛ نخستین حلقه زنجیره تأمین آموزش

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: همان‌طور که می‌دانید، مهدکودک‌های ما پیش از این زیر نظر سازمان بهزیستی بودند و در قانون، زمینه انتقال و قرار گرفتن این بخش در ساختار آموزش‌وپرورش را فراهم کردیم. اگر بخواهم از اصطلاح زنجیره تأمین استفاده کنم، باید بگویم این غنچه در نهایت وارد مدرسه و سپس دانشگاه می‌شود و ما با یک زنجیره تأمین در حوزه آموزش مواجه هستیم.

منادی با اشاره به مفاهیم جدید در حوزه مدیریت گفت: در علوم جدید مدیریت، دو نکته بسیار مهم مطرح شده که درباره آن‌ها مقالات و تحقیقات زیادی انجام شده است؛ یکی بحث رزیلنس یا تاب‌آوری و دیگری بحث تأمین و زنجیره تأمین است.

وی بیان کرد: ما در آموزش معتقدیم که آموزش به عنوان زیرساخت توسعه، در همه دنیا دارای یک زنجیره تأمین است و در کشور ما نیز چنین زنجیره‌ای وجود دارد که البته ایرادات زیادی دارد و باید این ایرادات برطرف شود.

ضرورت پیشگیری از مسائل در نظام آموزشی

منادی با تشبیه این مسئله به حوزه پزشکی و همه‌گیرشناسی گفت: در اپیدمیولوژی سه مرحله داریم؛ نخست پیشگیری، سپس کنترل و در مرحله سوم ریشه‌کنی یا اِرادیکیشن. در پزشکی و همه‌گیرشناسی، این مراحل برای مقابله با بیماری‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد و در حوزه مدیریت نیز باید تلاش کنیم مسائل را پیش از رسیدن به مرحله بحرانی، پیش‌بینی و مدیریت کنیم.

وی ادامه داد: من سال‌های زیادی در دانشگاه در حوزه مدیریت تولید و عملیات فعالیت کرده‌ام و وقتی وارد بحث آموزش شدیم، موضوع زنجیره تأمین آموزش را مطرح کردیم. این زنجیره از صفر تا ۶ سالگی آغاز می‌شود.

منادی با اشاره به جمعیت کودکان کشور اظهار کرد: اکنون در کشور حدود هفت و نیم میلیون کودک داریم و سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مسئولیت مهمی در این بخش دارد. در این دوره، کودکان آموزش می‌بینند و دنیا به‌شدت معتقد است که این سال‌ها دوران طلایی یا گلدن‌تایم رشد کودک است؛ اما ما به‌راحتی این فرصت را از دست می‌دهیم و فقط منتظریم کودک به شش سالگی برسد تا آموزش رسمی ابتدایی را آغاز کند.

۱۲ سال مدرسه؛ دومین حلقه زنجیره آموزش

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: نخستین قطعه یا حلقه زنجیره تأمین آموزش، دوره صفر تا ۶ سالگی است و پس از آن، این هفت و نیم میلیون کودک وارد مدرسه می‌شوند. ۱۲ سال دوره مدرسه، دومین حلقه این زنجیره است.

وی افزود: حدود یک میلیون معلم ما در ۱۲۴ هزار مدرسه، به حدود ۱۷ میلیون دانش‌آموز آموزش می‌دهند؛ کودکی که در این زنجیره از صفر سالگی آغاز کرده و در شش سالگی وارد مدرسه شده است، پس از ۱۲ سال دیپلم می‌گیرد و سپس وارد مرحله بعدی یعنی دانشگاه می‌شود.

رتبه‌بندی معلمان برای ارتقای کیفیت آموزش

منادی با اشاره به موضوع رتبه‌بندی معلمان اظهار کرد: در بحث رتبه‌بندی معلمان، پیگیر کیفیت بودیم. یکی از موضوعات مهم این است که کیفیت اشتغال معلم نیز مورد توجه قرار گیرد و شغل معلمی باید شغلی باکیفیت باشد.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، باید ارزیابی مشخصی از عملکرد معلمان وجود داشته باشد. نمی‌توان انتظار داشت معلمی که ۲۰ سال سابقه دارد، از نظر جایگاه و تجربه دقیقاً با معلمی که ۱۰ سال سابقه دارد یکسان باشد.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در دانشگاه نیز استادانی داریم که مجموعه‌ای از مهارت‌های علمی، تجربی و حرفه‌ای را کسب می‌کنند و بر اساس آن ارزیابی می‌شوند. در مورد معلمان نیز باید این تجربه، مهارت و کیفیت کار مورد توجه قرار گیرد.

دانشگاه؛ سومین حلقه زنجیره تأمین آموزش

منادی با اشاره به مرحله آموزش عالی در زنجیره آموزش کشور بیان کرد: دانش‌آموزی که پس از ۱۲ سال دیپلم می‌گیرد، وارد دانشگاه می‌شود و دانشگاه سومین حلقه این زنجیره است. اکنون حدود سه و نیم میلیون دانشجو و حدود ۱۰۰ هزار استاد داریم که در حدود دو هزار دانشگاه، آموزش عالی کشور را شکل می‌دهند.

وی افزود: این دانش‌آموز در نهایت در دانشگاه به مرحله لیسانس، فوق‌لیسانس و سایر مقاطع تحصیلی می‌رسد و آخرین قطعه زنجیره تأمین آموزش، به جایی می‌رسد که دانش‌آموخته باید وارد جامعه و عرصه کار و تولید شود.

شرکت‌های دانش‌بنیان؛ حلقه اتصال آموزش به اقتصاد

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به حلقه پایانی زنجیره آموزش گفت: در برخی کشورها نیز روی این موضوع کار شده و مقالاتی در این زمینه وجود دارد. انتهای زنجیره تأمین آموزش جایی است که اکنون ما در آن قرار داریم؛ یعنی شرکت‌ها و مجموعه‌های دانش‌بنیان و شرکت‌هایی که دانش‌آموختگان و دانشگاهیان در آن‌ها فعالیت می‌کنند.

منادی ادامه داد: یکی از موانع قانونی مهم در این زمینه، موضوعی بود که در مجلس هشتم پیگیری شد. در پنج دوره مجلس، خدمت عزیزان بودیم و بیشتر در حوزه آموزش فعالیت کردیم؛ اگرچه به دلیل ارتباط این موضوع با خانواده اقتصاد، می‌توانستیم ورود بیشتری به مسائل اقتصادی داشته باشیم، اما تمرکز ما بر حوزه آموزش بود تا بتوانیم در این زمینه کار کنیم.

رفع موانع بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان

منادی گفت: افتخار دارم که در زمان تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حضور داشتم و این قانون را در کمیسیون پیگیری کردیم. در این قانون، موانع مهمی از جمله موانع بانکی، بیمه‌ای، بورسی، گمرکی و مالیاتی را از سر راه شرکت‌ها برداشتیم.

وی افزود: همچنین یکی از مهم‌ترین کارهایی که در مجلس هشتم انجام دادیم این بود که اجازه دادیم کارمند دولت که استاد دانشگاه است، از نظر نظام اداری بتواند شرکت تأسیس کند. پیش از آن، استاد دانشگاه نیز مانند سایر کارمندان دولت با محدودیت‌هایی در این زمینه مواجه بود. این موضوع را در سال ۱۳۸۹ انجام دادیم.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ نیز قانون جهش تولید دانش‌بنیان تصویب شد که حدود ۲۰ ماده دارد و هر کدام از این مواد ظرفیت‌ها و موضوعات مهمی را دنبال می‌کند.

دانشگاه‌های بزرگ جهان؛ الگوی پیوند علم و تولید

وی با اشاره به تجربه دانشگاه‌های بزرگ جهان اظهار کرد: وقتی دانشگاه‌هایی مانند ام‌آی‌تی و استنفورد را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که هر کدام هزاران شرکت با خود مرتبط دارند؛ برای مثال، درباره ام‌آی‌تی از حدود ۲۴ هزار شرکت و درباره استنفورد از حدود ۳۲ هزار شرکت صحبت می‌شود.

منادی افزود: استادان قدرتمند این دانشگاه‌ها در حوزه علمی خود به تولید محصول و ایجاد اشتغال کمک می‌کنند و این ارتباط میان دانشگاه، علم، فناوری، تولید و اشتغال، نقش مهمی در اقتصاد آن کشورها دارد.

وی گفت: برای نمونه، اندازه اقتصادی که پیرامون دانشگاه‌هایی مانند ام‌آی‌تی شکل گرفته، به اندازه اقتصاد برخی کشورهای بزرگ است. این نشان می‌دهد که وقتی به آخر زنجیره آموزش یعنی شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید مبتنی بر دانش می‌رسیم، دانشگاه می‌تواند نقش بسیار مهمی در تولید و اشتغال ایفا کند.

اقتصاد دانش‌بنیان وارد ادبیات حکمرانی شد

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به تغییر نگاه سیاست‌گذاران به اقتصاد گفت: ما همیشه اقتصاد را در چارچوب وضعیت کلی اقتصاد می‌دیدیم و وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، در کنار وزارتخانه‌هایی مانند جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌های اقتصادی، متولیان این حوزه بودند.

منادی خاطرنشان کرد: اما یک مفهوم به‌صورت صریح و روشن وارد ترمینولوژی حکمرانی شد و آن، معاونت علمی و اقتصاد دانش‌بنیان است؛ در گذشته چنین مفهومی با این صراحت در ساختار حکمرانی کشور وجود نداشت.

وی تأکید کرد: این تغییر نشان می‌دهد که اقتصاد دانش‌بنیان و پیوند میان علم، فناوری، دانشگاه، تولید و اشتغال، به تدریج جایگاه مشخص‌تری در نظام حکمرانی کشور پیدا کرده است.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تبریز در مجلس، با اشاره به توسعه اقتصاد دانشگاه و اقتصاد دانش‌بنیان گفت: اقتصاد دانشگاه و اقتصاد دانش‌بنیان اکنون یک ترن‌اور یا چرخش مالی بزرگ ایجاد کرده و تعداد قابل توجهی اشتغال نیز به وجود آورده است. البته کیفیت این اشتغال موضوعی است که باید آن را دنبال کنیم و معمولاً استادان دانشگاه نیز بر این مسئله تأکید دارند.

وی افزود: موضوع رانت یکی از مسائلی است که باید به آن توجه داشته باشیم. یک بار خدمت مقام معظم رهبری رسیدیم؛ دانشمندان ما و کسانی که اهل علم هستند، در واقع همان بچه‌هایی هستند که از هفت و نیم میلیون کودک آغاز می‌کنند و مسیر تعلیم و تربیت آن‌ها از خانواده تا دانشگاه ادامه پیدا می‌کند. در نهایت، از میان این جمعیت، حدود ۱۱ هزار شرکت دانش‌بنیان شکل گرفته که نوعاً برگزیدگان این مسیر هستند و وارد مرحله تولید دانش و فناوری می‌شوند.

رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و ضرورت توجه به کیفیت

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: امروز شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور رو به رشد و افزایش هستند و البته نقاط ضعفی هم دارند که باید برطرف شود. در حال حاضر آموزش عالی کشور، در ارتباط با این شرکت‌ها، حدود ۵۰ هزار نوع محصول تولید می‌کند و این مسئله نشان‌دهنده پویایی خوبی است که در آموزش عالی کشور ایجاد شده است.

وی با اشاره به تجربه خود در مجلس و گفت‌وگو با اقتصاددانان اظهار کرد: ما در مجلس سال‌ها با اقتصاددان‌ها صحبت کرده‌ایم. معتقدم در حوزه اقتصاد مشکلاتی داریم که باید آن‌ها را به‌صورت اساسی اصلاح کنیم تا بتوانیم به اهداف اقتصادی کشور برسیم.

برنامه‌های توسعه نباید به فهرست آرزوها تبدیل شوند

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به انتقادهای مطرح‌شده درباره برنامه‌های توسعه گفت: وقتی گفته می‌شود تنها ۹ درصد اهداف یک برنامه محقق شده است، یا حتی اگر بگوییم ۳۰ درصد اهداف برنامه پنجم یا ششم محقق شده، باز هم وضعیت ناامیدکننده است؛ چراکه به ۷۰ درصد ایده‌ها و آرزوهایی که در برنامه داشتیم، نرسیده‌ایم.

یافته‌های پژوهشی باید به دست تصمیم‌گیران برسد

وی تأکید کرد: اطلاع‌رسانی درباره یافته‌های علمی و پژوهشی، خود می‌تواند افراد را پویا کند. گاهی یک خبر یا یک یافته علمی می‌تواند باعث شود یک فرد مسیر خود را تغییر دهد. بنابراین باید پیامدهای اقدامات را از همین حالا پیش‌بینی کنیم و نتایج تحقیقات و یافته‌های خود را به دست کسانی برسانیم که بتوانند از آن‌ها استفاده کنند.

منادی در پایان گفت: نباید کار پژوهشی صرفاً به برگزاری نشست و تولید گزارش محدود شود؛ خروجی پژوهش باید به دست کسانی برسد که امکان استفاده از آن در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری را دارند.