رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق با اعلام اینکه مطالبات بخش خصوصی از دولت به بیش از ۵۰۰ همت رسیده است، گفت: میزان پرداخت مطالبات کمتر از ۵۰ درصد است و تسریع در پرداخت این مطالبات باید در اولویت دولت قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمدهادی فقیه‌زاده، در نشست خبری با اشاره به نقش صنعت برق در تأمین امنیت انرژی کشور، گفت: امنیت انرژی یک پیش‌شرط اساسی است و این صنعت سال‌هاست مدیون خانواده صنعت برق است.

وی با اشاره به وقایع جنگ ۴۰ روزه افزود: در جریان این جنگ، بخش خصوصی تمام توان خود را در اختیار صنعت برق قرار داد و با تأمین تجهیزات مورد نیاز، اجازه نداد خاموشی‌ها در نقاط مختلف کشور بیش از دو ساعت ادامه پیدا کند.

رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق با بیان اینکه بخشی از مشکلات صنعت برق مزمن شده است، گفت:ادامه حیات بنگاه‌ها با مشکلات بیشتری مواجه شده و زنجیره تأمین صنعت برق، متشکل از پیمانکاران و سازندگان، امروز با چالش‌های جدی روبه‌روست.

فقیه‌زاده افزود: حدود ۲۰۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم در این بخش اشتغال دارند و اگر مشکلات را مطرح می‌کنیم، هدف انکار مشکلات نیست، بلکه باید از ظرفیت‌های موجود برای استفاده بهینه و حل مسائل استفاده کنیم.

وی وصول مطالبات را عمده مشکل صنعتگران صنعت برق دانست و گفت: مطالبات بخش خصوصی از دولت بیش از ۵۰۰ همت است و میزان پرداخت مطالبات کمتر از ۵۰ درصد است؛ بنابراین خواسته اصلی ما این است که پرداخت مطالبات در اولویت قرار گیرد.

رئیس هیأت‌مدیره سندیکای صنعت برق تأکید کرد: اگر می‌خواهیم صنعت برق پویا باشد، مطالبات باید سریع‌تر پرداخت شود. نرخ‌ها به شکل دستوری تعیین نمی‌شود، اما پرداخت مطالبات به شکل دستوری به زنجیره تأمین و تولیدکنندگان تحمیل می‌شود؛ در حالی که هزینه‌های حاکمیت نیز باید پرداخت شود.

فقیه‌زاده تأمین ارز و نقدینگی را از دیگر مشکلات صنعت برق عنوان کرد و گفت: با توجه به نوسان نرخ ارز و وابستگی صنعت برق به قطعات و تجهیزات، اگر تجهیزات صنعت برق را کالای اساسی در نظر بگیریم، تأمین ارز مورد نیاز آن باید در اولویت باشد.

وی افزود: صنعتگر در انتظار دریافت ارز است و این مسئله موجب کندی و کاهش چابکی مورد انتظار در صنعت برق می‌شود.

رئیس هیأت‌مدیره سندیکای صنعت برق پیشنهاد کرد برای وزارت نیرو سهمیه مشخصی در تأمین ارز در نظر گرفته شود تا در زمان بروز حوادث، انبار‌ها از تجهیزات مورد نیاز برخوردار باشند و امکان تأمین سریع تجهیزات وجود داشته باشد.

فقیه‌زاده با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن صنعت برق گفت: در این صنعت همزمان به توسعه تولید و انتقال نیاز داریم و باید طرحها تأمین مالی شوند؛ چرا که توسعه بخشی می‌تواند موجب اختلال در سایر بخش‌های صنعت برق شود.

وی نبود نقشه جامع را یکی دیگر از مشکلات صنعت برق دانست و افزود: به دلیل نبود نقشه جامع، تعریف طرحهای کلان با تأخیر مواجه می‌شود.

رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق در پایان گفت: به‌عنوان تشکل بخش خصوصی، خود را شریک دولت معرفی کرده‌ایم و برای کمک به وزارت نیرو اعلام آمادگی کرده‌ایم. اکنون نیز نشست‌های هم‌اندیشی در حال بررسی است و انتظار داریم با اقدام فوری، زنجیره تأمین به‌موقع برآورده شود و مسائل تأمین‌کنندگان به گوش همه مسئولان برسد.