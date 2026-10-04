به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با دیپلمات های خارجی در تهران گفت: ما در هر دو عرصه دفاع از خودمان و پیشبرد دیپلماسی، همچنان محکم و جدی هستیم اگر دشمنان ما مسیر برخورد نظامی را بخواهند دوباره در پیش گیرند پاسخی محکم‌تر خواهند گرفت و ما قوی‌تر از گذشته دفاع می‌کنیم و اگر در پی دیپلماسی باشند ما همچنان آماده‌ایم از مسیر دیپلماسی پیش رویم که راه حل عادلانه و شرافتمندانه برای پایان جنگ داشته باشیم.

عراقچی در ادامه افزود: حضور هئیت دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در نیویورک بسیار قوی و موثر بود. بنده با ۴۲ وزیر امور خارجه کشور‌ها در نیویورک دیدار داشتم و رئیس جمهور با ده نفر از سران کشور‌های مختلف دیدار داشت.

وزیر امور خارجه همچنین تاکید کرد: دیدار‌های متعدد با اندیشمندان و نخبگان، مصاحبه‌های بسیار، سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی و از همه مهمتر طرحی که ایران ارائه کرد درباره حل و فصل اختلاف‌های موجود و جنگ جاری میان ایران و آمریکا، طرحی که موسوم به طرح ۷ روزه است و اگه پذیرفته شود تنگه هرمز پس از هفت روز بازگشایی خواهد شد بخشی از فعالیت‌های ما در نیویورک بود. همه این باعث شد که حضور ایران در مجمع عمومی بسیار موثر و فعال باشد و فضای سیاسی در نیویورک متاثر از طرح ایران و حضور بسیار گسترده ایران بود.

عراقچی همچنین خاطرنشان کرد: بر همگان مشخص شد که ایران، همچنان در راستای دیپلماسی و یافتن راه حل مسالمت آمیز جدی است همان طور که در دفاع از خود جدی است. میزان علاقه مقام‌های کشور‌ها در نیویورک برای دیدار با ما و اطلاع از طرح ما قابل توجه بود. تصوری که برخی داشتند که می‌توانند ایران را منزوی کنند کاملا شکست خورده بود و ایران کشوری مقتدر و قابل احترام است و نشان داد که همچنان از مواضع منطقی برخوردار است و هم برای جنگ و هم برای صلح، راه حل دارد.

وزیر امور خارجه همچنین گفت: نکته‌ای که از جانب آمریکایی‌ها نقل شد که هیئت ایرانی را اخراج کردند صرف نظر از این که چقدر صحت دارد، اما این ادعا از جانب آمریکایی‌ها واقعا عجیب است. از طرفی ادعا می‌کنند که خلاف تعهداتشان عمل کردند و میزبان شایسته‌ای برای سازمان ملل نیستند و از طرفی نشان دادند که چقدر از حضور هیئت ایرانی، عصبانی شدند دقیقا مثل این که میزبان مسابقه‌های المپیک، وقتی تیمش شکست بخورد تیم‌های دیگر را اخراج کند به همین اندازه سخیف. دیپلمات‌های ما حضور بسیار موثری داشتند و صدای ملت ایران بودند و پیام ملت ایران را برای اتخاذ راهکار‌ها و شروط شان را برای بازگشایی تنگه هرمز تبیین کردند و آمریکا باید این شروط را در چارچوب تعهداتش بپذیرد.

عراقچی در ادامه افزود: دیدار‌های ما با مقام‌های حوزه خلیج فارس بسیار محترمانه و دوستانه بود ما مسیر همکاری‌های دوستانه را آغاز کردیم و به خوبی طی می‌کنیم و برادران و خواهران ما در حوزه خلیج فارس در این مسیر همکاری می‌کنند و اراده مشترک برای صلح و امنیت با مشارکت کشور‌های منطقه، رویکردی جدی است که دنبال می‌شود. همین طور دیدار‌های زیادی با مقام‌های اروپایی داشتم و گفتگوی ما با کشور‌های اروپایی صریح بود و امیدواریم این کشور‌ها در رویکرد خود درباره ایران تجدید نظر کنند.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: اعتراف دبیرکل ناتو مبنی بر مشارکت با آمریکا در جنگ علیه ایران، اعتراف سنگینی بود او به صراحت گفت بیش از ۵ هزار جنگنده آمریکایی از پایگاه‌های اروپایی استفاده کردند و ما همچنان از کشور‌های اروپایی انتظار داریم که پاسخ دهند که چرا در این باره، مشارکت موثر داشتند. با این حال توصیه ما به این کشور‌ها، گفت‌و‌گو با ایران و اجتناب از هرگونه مشارکت از جنگ افروزی مجدد آمریکا و رژیم صهیونیستی است. امیدواریم که آمریکا راه خرد و عقلانیت را اتخاذ کند، اما اگر دوباره به سمت راه حل نظامی پیش روند ما آماده‌تر از قبل هستیم.

عراقچی خاطرنشان کرد: آمریکا در گذشته هم در جنگ و هم در دیپلماسی باخته است. امتحان راه حل تحریم‌های جدید هم فایده‌ای برای آنان نخواهد داشت هیچ راه حل نظامی و تحریمی، سودی ندارد و فقط راه حل دیپلماتیک می‌تواند برای پایان این تجاوز نظامی غیرقانونی، راه حل پایانی با پیدا کند.