آزمون ارتقای کمربند پوم دوره ۲۹۲ ویژه کمربندهای پوم و دان ۴ و ۵ با حضور ۵۹ تکواندوکار از سراسر کشور در خانه تکواندو استان اردبیل برگزار شد.

آزمون کشوری پوم و دان ۴ و ۵ تکواندو در اردبیل برگزار شد

آزمون کشوری پوم و دان ۴ و ۵ تکواندو در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل و به نقل از هیات تکواندو اردبیل، تورج خوشروزی رئیس هیأت تکواندو استان اردبیل گفت: آزمون ارتقای کمربند پوم دوره ۲۹۲ ویژه کمربندهای پوم و دان ۴ و ۵ با حضور ۵۹ تکواندوکار از سراسر کشور در خانه تکواندو استان اردبیل برگزار شد و شرکت‌کنندگان در فضایی تخصصی، توانمندی‌های فنی و مهارتی خود را به بوته ارزیابی گذاشتند.

وی افزود: از مجموع شرکت‌کنندگان،۷ تکواندوکار در رده پوم ۴ و تعداد ۳۰ ورزشکار در آزمون ارتقای دان ۴ شرکنت داشتند.

خوشروزی در ادامه سخنان خود به آزمون ارتقای کمربند دان 5 نیز اشاره کرد و گفت: ۲۲ تکواندوکار در آزمون ارتقای کمربند دان 5 حضور داشتند که مسیر ارتقای فنی خود را در یکی از مهم‌ترین آزمون‌های رسمی تکواندو کشور دنبال کردند.

رئیس هیأت تکواندو استان اردبیل با اشاره به حضور چهره‌های برجسته تکواندو در این آزمون گفت: بهنام ابرار، استاد بزرگ تکواندو و دارنده دان ۹ ملی و دان ۹ کوکیوان به عنوان ناظر فدراسیون تکواندو در این آزمون حضور داشت و روند برگزاری و ارزیابی‌ها را نظارت کرد.

خوشروزی ادامه داد: سعید مکانی از آذربایجان غربی، دانش دولتخواه از آذربایجان شرقی و سعید مجتهدی از استان اردبیل نیز به عنوان ممتحنین، مسئولیت ارزیابی فنی شرکت‌کنندگان را برعهده داشتند.

وی میزبانی این رویداد ملی را فرصتی ارزشمند برای معرفی ظرفیت‌های تکواندو اردبیل دانست و خاطرنشان کرد: برگزاری آزمون کشوری در خانه تکواندو استان، علاوه بر فراهم کردن امکان حضور تکواندوکاران استان‌های مختلف کشور در اردبیل، زمینه‌ای برای ارزیابی دقیق توانمندی‌های فنی ورزشکاران و ارتقای سطح کیفی تکواندو در مسیر توسعه این رشته فراهم کرد.