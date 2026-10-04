به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مدرسه خیرساز ۱۲ کلاسه به همت حاج محرم محمدی‌راد و حاج احد صالحی و با مشارکت اداره‌کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان آذربایجان شرقی و اداره‌کل آموزش و پرورش استان احداث می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محمدتقی پورمحمدی امام جمعه مرند در آیین کلنگ‌زنی مدرسه ۱۲ کلاسه روستای اردکلو از توابع شهرستان مرند با تاکید بر جایگاه علم و تعلیم و تربیت در آموزه‌های دینی گفت: سرمایه‌گذاری در ساخت مدرسه، ماندگارترین باقیات‌الصالحات و از پایه‌های پیشرفت کشور است.

حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی اظهار کرد: ثروت‌های مادی زودگذر است، اما مدرسه‌سازی و گام برداشتن در مسیر آموزش نسل آینده اثری ماندگار دارد.

وی با اشاره به جایگاه علم و دانایی در کنار تقوا و جهاد در راه خدا افزود: بر اساس آیات قرآن کریم هرگز دانایان با نادانان یکسان نیستند و زیربنای تعالی جامعه از کلاس‌های درس و مدارس شکل می‌گیرد.

وی با تمجید از اقدام خیرین مدرسه‌ساز در احداث این واحد آموزشی خاطرنشان کرد: مدارسی که به همت خیرین ساخته می‌شود، سال‌های متمادی کانون تربیت استعداد‌ها و خدمت به جامعه خواهند بود و ثواب آن برای بانیان جاری می‌ماند.

حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی بر ضرورت تکریم مقام معلمان و ارتقای شان آموزش و پرورش تاکید کرد و خواستار تسریع در روند احداث و تجهیز این مدرسه شد تا دانش‌آموزان منطقه هر چه زودتر از فضای آموزشی استاندارد بهره‌مند شوند.

زاهد محمودی فرماندار شهرستان مرند با قدردانی از خیرین مدرسه‌ساز گفت:مشارکت در مدرسه‌سازی تعهدی دوطرفه میان خیرین و دولت است.

وی افزود: انتظار مردم منطقه این است که مجموعه نوسازی مدارس با کاهش بروکراسی و تامین به‌موقع سهم تعهدات دولتی اجازه وقفه در روند ساخت طرح ها را ندهد.

فرماندار مرند با اشاره به نیاز شهرستان به توسعه فضا‌های آموزشی به دلیل تراکم دانش‌آموزی و فرسودگی برخی مدارس اظهار کرد: احداث این مدرسه ۱۲ کلاسه نقش مهمی در پوشش تحصیلی منطقه دارد و روند اجرای آن به‌صورت میدانی پیگیری خواهد شد.

علیرضا فهیمی مدیر آموزش و پرورش شهرستان مرند نیز در این آیین گفت: با احداث این مدرسه ۱۲ کلاسه، امکان تحصیل در هر نوبت برای بیش از ۳۰۰ دانش‌آموز روستای اردکلو در محیطی استاندارد و مجهز فراهم می‌شود.

وی با اشاره به فرسودگی فضای آموزشی فعلی روستا افزود: از دانش‌آموزان، خانواده‌ها و معلمان بابت کمبود‌های گذشته عذرخواهی می‌کنیم و تلاش خواهیم کرد با همکاری دستگاه‌های مرتبط، عملیات عمرانی در کوتاه‌ترین زمان و با کیفیت مطلوب به سرانجام برسد.