بانک مرکزی اعلام کرد: عرضه ارز به متقاضیان در چارچوب سهمیه جدید، پس از آغاز در بانک‌های ملت، تجارت، صادرات و سامان از روز شنبه ۱۱ مهرماه، از امروز یکشنبه ۱۲ مهرماه در بانک ملی نیز آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این طرح، تمام هموطنان بالای ۱۸ سال می‌توانند با ارائه کارت ملی، نسبت به تأمین نیاز ارزی خود تا سقف ۱۰ هزار دلار اقدام کنند.

این اقدام همسو با برنامه‌ریزی بانک مرکزی برای عرضه تا ۲ میلیارد دلار اسکناس ارز است و در مرحله اول، یک میلیارد دلار از طریق شعب منتخب بانک‌ها و صرافی‌های بانکی در سراسر کشور عرضه می‌شود.