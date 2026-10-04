به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل دامپزشکی استان امروز در جمع خبرنگاران با گرامیداشت ۱۴ مهر روز ملی دامپزشکی گفت: عملیات ساختمان آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی شرق کشور از سال ۹۰ آغاز شده و تاکنون ۹۰ درصد پیشرفت داشته است.

احمدی افزود: تجهیزات این آزمایشگاه از سوی دامپزشکی کشور خریداری شده و در صورت تامین اعتبار، این آزمایشگاه به بهره برداری می‌رسد.

وی گفت: در ۶ ماهه ابتدای سال ۲۵۲ هزار قطعه جوجه یک روزه گوشتی، ۲۹ هزار کیلوگرم پشم گوسفندی، ۹۳۷ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم تخم مرغ خوراکی و ۳۰۶ هزار و ۱۱۱ موی بز به کشور‌های افغانستان، پاکستان و چین صادر شده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به کمبود نیرو در این اداره کل افزود: ۱۶۰ نیرو در ادارات دامپزشکی ۱۲ شهرستان خدمت رسانی می‌کنند.

احمدی همچنین با اشاره به راه اندازی اولین دستگاه سامانه اطلاعات جغرافیایی کشور در خراسان جنوبی گفت: کار مراجعان به دامپزشکی استان نهایتا ظرف ۴۸ ساعت انجام می‌شود.

کافی نبودن اعتبارات دامپزشکی استان، کمبود نیروی انسانی در دامپزشکی و نبود مکان مناسب برای ساختمان اداره کل دامپزشکی از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد.