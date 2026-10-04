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آزمایشگاه دامپزشکی شرق کشور در صورت تامین ۴۰ میلیارد تومان اعتبار تا دهه فجر در خراسان جنوبی به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مدیرکل دامپزشکی استان امروز در جمع خبرنگاران با گرامیداشت ۱۴ مهر روز ملی دامپزشکی گفت: عملیات ساختمان آزمایشگاه تخصصی دامپزشکی شرق کشور از سال ۹۰ آغاز شده و تاکنون ۹۰ درصد پیشرفت داشته است.
احمدی افزود: تجهیزات این آزمایشگاه از سوی دامپزشکی کشور خریداری شده و در صورت تامین اعتبار، این آزمایشگاه به بهره برداری میرسد.
وی گفت: در ۶ ماهه ابتدای سال ۲۵۲ هزار قطعه جوجه یک روزه گوشتی، ۲۹ هزار کیلوگرم پشم گوسفندی، ۹۳۷ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم تخم مرغ خوراکی و ۳۰۶ هزار و ۱۱۱ موی بز به کشورهای افغانستان، پاکستان و چین صادر شده است.
مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به کمبود نیرو در این اداره کل افزود: ۱۶۰ نیرو در ادارات دامپزشکی ۱۲ شهرستان خدمت رسانی میکنند.
احمدی همچنین با اشاره به راه اندازی اولین دستگاه سامانه اطلاعات جغرافیایی کشور در خراسان جنوبی گفت: کار مراجعان به دامپزشکی استان نهایتا ظرف ۴۸ ساعت انجام میشود.
کافی نبودن اعتبارات دامپزشکی استان، کمبود نیروی انسانی در دامپزشکی و نبود مکان مناسب برای ساختمان اداره کل دامپزشکی از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مطرح شد.