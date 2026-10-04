به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، امین عاملی پور با اشاره به در پیش بودن رقابت‌های هجدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان، گفت: این رقابت‌ها به صورت تیم‌هایی از کانون‌های مساجد تدارک و برنامه ریزی شده و فعالان قرآنی تا ۱۶ مهرماه فرصت دارند که برای این دوره ثبت نام کنند.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خراسان شمالی اعلام کرد: تاکنون ۲۵ تیم قرآنی از شهرستان‌های مختلف استان برای این رقابت‌ها اعلام آمادگی کردند و در سامانه «بچه‌های مسجد» ثبت شده است.

عاملی پور در ادامه افزود: ثبت گروه‌های قرآنی از طریق این سامانه انجام می‌شود و مدیران کانون‌ها باید پس از ورود به پروفایل خود، بخش مدیریت کانون را انتخاب کنند.

وی همچنین توضیح داد: در مرحله بعد، مدیران کانون باید از بخش «شبستان فرهنگ» وارد «رواق نور» و سپس گزینه «مدهامتان» شوند و پس از مطالعه آیین‌نامه و تذکرات ثبت‌نام، نسبت به ثبت اعضای تیم قرآنی اقدام کنند.

وی با بیان اینکه و شرکت کنندگان این رقابت‌های قرآنی باید پیش از ثبت‌نام، عضو سامانه «بچه‌های مسجد» شده باشند، افزود: برای هر رشته قرآنی تعیین‌شده در تیم قرآنی مسجد، تنها یک داوطلب باید ثبت‌نام شود.

عاملی پور همچنین توصیه کرد: کانون‌هامی توانند برای هر رشته در صورت وجود چند داوطلب، مسابقات داخلی در مسجد برگزار کنند تا امکان شناسایی و انتخاب افراد شایسته‌تر فراهم شود.