بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ در ناگویای ژاپن به پایان رسید و برای کشورمان تیم‌های ملی کشتی، والیبال، روئینگ، وزنه برداری و رزمی‌ها عملکرد قابل قبولی داشتند.

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ / کشتی، والیبال، روئینگ، وزنه برداری و رزمی‌ها سرآمد بودند

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ / کشتی، والیبال، روئینگ، وزنه برداری و رزمی‌ها سرآمد بودند



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با بررسی وضعیت رشته‌های مختلف می‌توان ادعا کرد که در کاروان ایران رشته‌های کشتی آزاد، والیبال، کاراته، تکواندو، روئینگ، ووشو، کشتی فرنگی، وزنه برداری و کوراش موفق‌ترین بودند. وضعیت رشته هایم محتلف به این شرح است:

** کاراته: (۲۲ کشور مدال گرفتند.)

۱- ایران ۲ طلا ۳ نقره - برنز

۲- قزاقستان ۲، ۱، ۲،

۳- ژاپن ۲، ۱، ۱

- برای ایران در کاتا تیم زنان ایران (سپیده امینی، زینب حسینی و فاطمه صادقی) مدال نقره گرفت و در کومیته در وزن ۷۵ کیلوگرم مرتضی نعمتی و در ۸۴+ کیلوگرم محمود نعمتی مدال طلا و در ۸۴- کیلو علی اصغر آسیابری مدال نقره گرفتند.

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** ورزش‌های رزمی ترکیبی یا MMA: (۱۴ کشور مدال گرفتند.)

۱- تاجیکستان ۲ طلا ۱ نقره - برنز

۲- قزاقستان ۲ - ۱،

۳- سنگاپور و تایلند با یک طلا

- برای ایران در بخش سنتی و در وزن ۶۵ کیلو افشین سلیمی و در ۶۰ کیلوگرم زنان آرزو سلیمی در دور یک چهارم حذف شدند. در بخش مدرن و در وزن ۶۰ کیلو امین قائدی فر در یک چهارم حذف شد.

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** پنجگانه مدرن: (۴ کشور مدال گرفتند - ایران شرکت کننده نداشت.)

۱- چین و کره جنوبی ۲ طلا ۲ نقره ۱ برنز

۳- ژاپن و قزاقستان - - ۱

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** تک بال: (۱۰ کشور مدال گرفتند - ایران شرکت کننده نداشت.)

۱- تایلند ۳ طلا - نقره - برنز

۲- میانمار ۱، ۱، ۱،

۳- کره جنوبی ۱ - -

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* تریاتلون یا سه گانه: (۴ کشور مدال گرفتند.)

۱- چین ۲ طلا ۲ نقره - برنز

۲- ژاپن ۱، ۱، ۱،

۳- هنگ کنگ و قزاقستان با یک برنز

- برای ایران فرید هادی پور در رده ۲۱ قرار گرفت.

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* شنا: (۸ کشور مدال گرفتند.)

۱- چین ۳۰ طلا ۱۳ نقره ۱۱ برنز

۲- ژاپن ۷، ۱۵، ۱۵،

۳- هنگ کنگ ۲، ۳، ۱

- برای ایران محمد قاسمی در مواد ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ متر آزاد در دور مقدماتی حذف شد. سامیار عبدلی در ۵۰ متر آزاد و قورباغه در دور مقدماتی حذف شد و امیر مُطاعی در ۵۰ متر قورباغه به فینال رسید و ششم شد و در ۱۰۰ متر قورباغه با رسیدن به فینال در رده هفتم جای گرفت. هومر عباسی در ۵۰ متر کرال پشت پس از رسیدن به فینال هفتم شد و در ۱۰۰ متر کرال پشت در دور مقدماتی حذف شد. در ۴ در ۱۰۰ متر مختلط امدادی نیز تیم ایران در دور مقدماتی حذف شد.

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* دوچرخه سواری کوهستان: (۳ کشور مدال گرفتند. - ایران شرکت کننده نداشت.)

۱- چین ۲ طلا ۱ نقره - برنز

۲- ژاپن - ۱ -

۳- اندونزی- - ۲

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* دوچرخه سواری جاده: (۷ کشور مدال گرفتند.)

۱- قزاقستان ۳ طلا ۱ نقره - برنز

۲- چین ۱، ۱ -

۳- ژاپن - ۱، ۱

- برای ایران محمد نبی میرباقری در تایم تریل هشتم و در جاده نوزدهم شد و ماندانا دهقان در تایم تریل در رده ۱۳ و در جاده در رده ۱۴ قرار گرفت.

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* قایق رانی روئینگ: (۱۱ کشور مدال گرفتند.)

۱- چین ۹ طلا ۱ نقره - برنز

۲- ایران ۲، ۱، ۳،

۳- ازبکستان ۱، ۶، ۲

- برای ایران بهمن نصیری در قایق سنگین وزن انفرادی ششم شد، در قایق سنگین وزن انفرادی امیر حسین محمود پور به مدال نقره رسید، فاطمه مجلل در قایق سبک وزن انفرادی زنان مدال طلا و در قایق سنگین وزن انفرادی زنان مدال برنز گرفت، تیم هانیه خرسند و سارا فخری در قایق دو نفره زنان چهارم شد، تیم کیمیا زارعی و زینب نوروزی قایق سبک وزن دو نفره زنان مدال طلا و در قایق سنگین وزن دو نفره زنان مدال نقره کسب کردند. در قایق سنگین وزن زنان نیز تیم ایران با ترکیب سها فخری، مهسا جاور، ساقی ملکی و هنگامه کامیاب مدال نقره گرفتند.

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* سافت تنیس: (۷ کشور مدال گرفتند. - ایران شرکت کننده نداشت.)

۱- ژاپن ۴ طلا ۲ نقره ۲ برنز

۲- تایوان ۱، ۲، ۱،

۳- کره شمالی - ۱، ۱

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* ژیمناستیک: (۱۰ کشور مدال گرفتند.)

۱- چین ۷ طلا ۲ نقره ۴ برنز

۲- ژاپن ۲، ۸، ۵،

۳- فیلیپین ۲ - ۱

...

۶- ایران - ۲ -

- برای ایران در انفرادی خرک حلقه آرمان خدایی و پرش خرک مهدی الفتی مدال نقره گرفتند. در دار حلقه سیاوش صالحی پنجم و مهدی احمد کهنی هشتم شدند. در بارفیکس محمد رضا حمیدی در رده ششم قرار گرفت. همچنین در پرش خرک انفرادی زنان هنگامه هادیانی در دور مقدماتی حذف شد.

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* بسکتبال سه نفره: (۵ کشور مدال گرفتند.)

۱- کره جنوبی ۱ طلا - نقره ۱ برنز

۲- ژاپن ۱ - -

۳- فیلیپین و قطر با یک نقره

۵- ایران - - ۱

- در بخش مردان تیم‌های کره جنوبی، قطر و ایران اول تا سوم شدند و در بخش زنان تیم‌های ژاپن، فیلیپین و کره جنوبی بر سکو‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

- تیم مردان ایران در دور گروهی و در گروه ب ۱۸ - ۱۵ تیم چین، ۲۱ - ۷ تیم مالزی و ۱۶ - ۱۱ تیم هنگ کنگ را برد و با ۶ امتیاز به عنوان تیم اول صعود کرد. تیم ایران در دور یک چهارم نهایی ۲۱ - ۳ تیم ژاپن را برد و در دور نیمه نهایی ۱۱ - ۱۴ مغلوب تیم قطر شد و در دیدار رده بندی ۲۱ - ۱۰ فیلیپین را برد.

تیم بانوان ایران در دور گروهی و در گروه ب، ۱۹ - ۵ تیم ازبکستان، ۱۴ - ۱۰ تایوان و ۱۸ - ۱۶ تیم ژاپن را برد و با ۶ امتیاز به عنوان تیم نخست صعود کرد، اما در دور یک چهارم نهایی ۱۱ - ۱۲ مغلوب تایلند و حذف شد.

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* ووشو: (۱۷ کشور مدال گرفتند.)

۱- چین ۱۲ طلا - نقره - برنز

۲- ایران ۱، ۳ -

۳- هنگ کنگ ۱، ۲، ۱

- برای ایران و در بخش فرم یا تالو، در فرم چانگ کوآن ابوالفضل قره باغی در رده ۱۳، در فرم نان کوآن و نان گون شاهین بنی طالبی نهم، در فرم دائو شو و گانشو حسین قبله نمای چهارم شدند. در تالو زنان و در فرم چانگ کوآن زهرا کیانی چهارم و در فرم نان کوان و نان دائو هلیا اسدیان چهارم و مینا پناهی هشتم شدند. در بخش مبارزه یا ساندا، در وزن ۶۰- کیلوگرم مهدی کرمانی در یک چهارم نهایی حذف شد، اما در ۶۵- کیلو شجاع پناهی و در ۷۰- کیلو عرفان محرمی مدال نقره و در ۷۵- کیلوگرم سهیل موسوی مدال طلا گرفتند. در ساندای زنان در ۵۲- کیلوگرم سوگند سینکایی مدال نقره گرفت و در ۶۰- کیلوگرم دیانا رحیمی در یک هشتم نهایی حذف شدند.

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* کبدی (۵ کشور مدال گرفتند.)

۱- هند ۲ طلا - نقره - برنز

۲- ایران - ۲ -

۳- تایوان - - ۲

- در بخش مردان تیم‌های هند و ایران اول و دوم و تیم‌های تایلند و تایوان سوم مشترک شدند. در بخش زنان تیم‌های هند و ایران اول و دوم و تیم‌های نپال و تایوان سوم مشترک شدند.

- تیم مردان ایران در دور گروهی و در گروه ب ۸۳ - ۲۷ تیم تایلند، ۵۱ - ۳۰ تیم پاکستان، ۷۶ - ۲۳ تیم نپال و ۶۷ - ۳۳ تیم مالزی را برد و ۸ امتیاز به عنوان تیم نخست صعود کرد. تیم ایران در نیمه نهایی ۵۹ - ۲۱ تایوان را برد، اما در فینال ۳۴ - ۴۰ مغلوب هند شد. تیم بانوان ایران در دور گروهی و در گروه الف ۶۳ - ۲۰ تیم ژاپن و ۵۴ - ۱۹ تیم بنگلادش را برد و ۲۳ - ۳۷ مغلوب تیم چین شد و با ۴ امتیاز به عنوان تیم دوم صعود کرد. تیم ایران در نیمه نهایی ۲۳ - ۱۹ از سد تیم تایوان گذشت، اما در فینال ۳۴ - ۳۷ مغلوب هند شد.

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* بسکتبال (۴ کشور مدال گرفتند.)

۱- کره جنوبی ۲ طلا - نقره - برنز

۲- ژاپن - ۲ -

۳- ایران و چین - - ۱

- در بخش مردان تیم‌های کره جنوبی، ژاپن و ایران و در بخش زنان تیم‌های کره جنوبی، ژاپن و چین اول تا سوم شدند.

- تیم بسکتبال مردان ایران در این دوره و در دور گروهی و در گروه دو ۵۳ - ۵۹ از تیم قطر شکست خورد و ۷۲ - ۶۹ از سد تیم تایوان گذشت و ۸۱ - ۶۸ تیم اردن را شکست داد و با ۵ امتیاز به عنوان تیم اول صعود کرد. تیم ایران در دور یک چهارم نهایی ۷۹ - ۷۴ تیم بحرین را برد و در دور نیمه نهایی ۵۱ - ۷۷ مغلوب کره جنوبی شد. تیم ایران در دیدار رده بندی ۷۹ - ۷۰ تیم چین را شکست داد.

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* شمشیربازی (۸ کشور مدال گرفتند.)

۱- ژاپن ۶ طلا ۱ نقره ۴ برنز

۲- کره جنوبی ۳، ۴، ۲،

۳- چین ۱، ۱، ۶

...

۸- ایران - - ۱

- برای ایران در بخش مردان علی پاکدامن در سابر انفرادی به مدال برنز دست یافت و محمد فتوحی در یک چهارم نهایی حذف شد. در بخش تیمی تیم ایران (علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما زاهدی و طا‌ها کارگرپور) در یک چهارم نهایی حذف شد. در بخش زنان نجمه سازنچیان در سابر انفرادی در دور یک هشتم نهایی حذف شد.

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* اسکیت بورد: (۴ کشور مدال گرفتند.)

۱- ژاپن ۲ طلا ۲ نقره ۳ برنز

۲- چین ۱ - ۱،

۳- کره جنوبی ۱ - -

- برای ایران آرین استحمامی در دور مقدماتی قسمت خیابان یا استریت مردان در رده ۱۷ قرار گرفت و حذف شد.

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* ژیمناستیک ترامپولین: (۳ کشور مدال گرفتند.)

۱- چین ۱ طلا ۱ نقره ۱ برنز

۲- ژاپن ۱، ۱ -

۳- قزاقستان - - ۱

- برای ایران در بخش مردان آریا محمدعبدی و محمد سعیدآبادی پس از صعود به مرحله فینال در رده‌های پنجم و هفتم قرار گرفتند. در بخش زنان یلدا حسن‌شوکتی در دور مقدماتی نهم و حذف شد و فاطمه توسلی پس از صعود به فینال در رده پنجم جای گرفت.

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* بیسبال مردان: (۳ کشور مدال گرفتند - ایران شرکت کننده نداشت.)

۱- کره جنوبی ۲- ژاپن ۳- تایوان

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* شنای نمایشی: (۳ کشور مدال گرفتند - ایران شرکت کننده نداشت.)

۱- چین ۲ طلا - نقره - برنز

۲- ژاپن - ۲ -

۳- قزاقستان - - ۲

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* دوچرخه سواری نمایشی یا بی‌ام ایکس: (۳ کشور مدال گرفتند - ایران شرکت کننده نداشت.)

۱- ژاپن ۳ طلا ۳ نقره - برنز

۲- چین ۱، ۱، ۳،

۳- اندونزی- - ۱

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* پینگ پنگ: (۷ کشور مدال گرفتند.)

۱- چین ۶ طلا ۳ نقره ۱ برنز

۲- ژاپن ۱، ۲، ۳،

۳- کره جنوبی - - ۳،

۴- ایران، تایوان، هند و کره شمالی با یک برنز

- برای ایران در انفرادی مردان نوشاد عالمیان به مدال برنز رسید و بنیامین فرجی در دور دوم حذف شد. در انفرادی زنان مهشید اشتری در دور نخست و ستایش ایلوخانی در دور دوم حذف شدند. در در دوبل مردان تیم نوشاد و نیما عالمیان در دور یک چهارم نهایی و تیم بنیامین فرجی و آرین غفاری در دور دوم حذف شدند. در دوبل زنان تیم مهشید اشتری و ستایش ایلوخانی در دور دوم حذف شدند. در دوبل مختلط تیم آرین غفاری و مهشید اشتری و تیم بنیامین فرجی و ستایش ایلوخانی در دور اول از مسابقات کنار رفتند.

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* کوراش: (۱۰ کشور مدال گرفتند.)

۱- ازبکستان ۴ طلا - نقره ۲ برنز

۲- ایران ۱، ۱، ۱،

۳- کره جنوبی ۱، ۱ -

- برای ایران در بخش مردان در وزن ۶۶ کیلوگرم وحید بریمانلو به مدال طلا دست یافت و در ۸۱ کیلو رامین احمدزاده مدال نقره گرفت و رضا احمد زاده در یک چهارم نهایی حذف شد. در بخش زنان و در وزن ۵۷ کیلو پردیس عیدی وندی در دور یک هشتم و طاهره آذرپیوند در دور یک چهارم نهایی حذف شدند. در وزن ۸۷+ کیلوگرم زنان نیز فاطمه برمکی مدال برنز دریافت کرد و مریم پیمانی در دور یک هشتم نهایی حذف شد.

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* موج سواری (۴ کشور مدال گرفتند.)

۱- ژاپن ۲ طلا - نقره ۱ برنز

۲- اندونزی - ۱ -

۲- چین - ۱ -

۴- فیلیپین - - ۱

- برای ایران داود خدیر در تخته کوچک مردان در دور دوم حذف شد.

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* بدمینتون (۹ کشور مدال گرفتند.)

۱- چین ۲ طلا ۳ نقره ۳ برنز

۲- اندونزی ۲، ۱، ۳،

۳- کره جنوبی ۲ - ۳

- برای ایران در انفرادی مردان نیما رستم پور در دور یک شانزدهم و در انفرادی زنان آیسان شوریده در دور اول حذف شدند.

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* وزنه برداری (۱۷ کشور مدال گرفتند.)

۱- کره شمالی ۷ طلا ۲ نقره ۱ برنز

۲- چین ۵، ۲، ۳،

۳- ایران ۲ - ۲

- برای ایران در بخش مردان در وزن ۸۵ کیلوگرم میر مصطفی جوادی پنجم شد، در ۹۵ کیلوگرم علی عالی پور به مدال طلا دست یافت، در ۱۱۰ کیلو علیرضا نصیری در رده چهارم قرار گرفت و در ۱۱۰+ کیلوگرم علی داودی قهرمان شد. در بخش زنان در دسته ۷۷ کیلوگرم ریحانه کریمی و در دسته ۸۶ کیلوگرم مهسا بهشتی مدال برنز کسب کردند.

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* هندبال (۵ کشور مدال گرفتند.)

۱- بحرین و کره جنوبی ۱ طلا - نقره - برنز

۳- ژاپن - ۱، ۱

- در بخش مردان تیم‌های بحرین، قطر و ژاپن و در بخش زنان تیم‌های کره جنوبی، ژاپن و چین اول تا سوم شدند.

- تیم مردان ایران در این دوره و در دور گروهی در گروه دو ۲۴ - ۲۶ مغلوب کویت و ۲۰ - ۳۴ مغلوب بحرین شده بود و با تیم کره جنوبی ۲۶ - ۲۶ مساوی کرد , ۲۸ - ۲۳ قزاقستان را شکست داد و با ۳ امتیاز به عنوان تیم چهارم صعود کرد، اما در دور یک چهارم نهایی در مصاف با تیم قطر ۲۵ - ۳۱ شکست خورد و حذف شد.

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* دوومیدانی (۱۸ کشور مدال گرفتند.)

۱- چین ۱۷ طلا ۱۴ نقره ۸ برنز

۲- ژاپن ۱۰، ۱۲، ۱۰،

۳- بحرین ۹، ۲، ۲.

۷- ایران ۱، ۲، ۱

- در این رقابت‌ها برای ایران در بخش مردان در پرتاب وزنه محمد رضا طیبی مدال طلا گرفت و حسن عجمی پنجم شد. در ۱۰۰ متر حسن تفتیان پس از صعود به نیمه نهایی دوازدهم شد، در ۲۰۰ متر بنیامین یوسفی پس از صعود به نیمه نهایی در رده شانزدهم قرار گرفت، در ۸۰۰ متر علی امیریان به مدال نقره دست یافت. در ۱۵۰۰ متر حسن نوری در دور اول حذف و هجدهم شد، در پرتاب دیسک صادق صمیمی به مدال برنز دست یافت. در بخش زنان در زهرا زارعی در دو ۲۰۰ متر حذف و دهم شد، اما در دوی ۴۰۰ متر به مدال نقره رسید. در پرش طول ریحانه مبینی هشتم شد و در پرش سه گام مریم کاظمی در رده سیزدهم جای گرفت. در ۴ در ۱۰۰ متر مختلط تیم ایران (حسن تفتیان، بنیامین یوسفی، زهرا زارعی و ریحانه مبینی) نتوانست مسابقه را به پایان ببرد.

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* شیرجه (۵ کشور مدال گرفتند.)

۱- چین ۱۰ طلا ۴ نقره ۲ برنز

۲- کره جنوبی - ۲، ۳،

۳- ژاپن - ۲، ۲

- برای ایران سید محمد مقدسی در تخته فنر یک متر در رده نهم، در سکوی ۱۰ متر پس از صعود به فینال دهم و در تخته فنر ۳ متر در دور مقدماتی حذف و در رده شانزدهم قرار گرفت. سام واژیر در تخته فنر یک متر چهارم شد، در تخته فنر سه متر پس از صعود به فینال دهم شد. تیم ایران با ترکیب سید محمد مقدسی و سام واژیر در تخته فنر ۳ متر هماهنگ هشتم و در سکوی ۱۰ متر هماهنگ پنجم شد.

------------

* تیراندازی: (۱۵ کشور مدال کسب کردند.)

۱- چین ۱۶ طلا ۸ نقره ۴ برنز

۲- هند ۳، ۸، ۴،

۳- کره جنوبی ۳، ۵، ۴،

۴- قطر ۲، ۲ -

...

۱۲- ایران، کره شمالی، پاکستان و ویتنام با یک برنز

- در این رقابت‌ها برای ایران در بخش مردان در تفنگ بادی ۱۰ متر امیر محمد نکونام در رده ۱۰، پوریا نوروزیان ۱۸ و هادی قره باغی در رده ۲۰ قرار گرفتند و در تیمی ایران پنجم شد. در ۵۰ متر تفنگ سه وضعیت نکونام در رده ۱۴، نوروزیان ۲۴ و قره باغی در رده ۳۱ جای گرفتند و در تیمی ایران هفتم شد. در ۱۰ متر تپانچه بادی وحید گلخندان در رده ۱۰، جواد فروغی ۳۴ و محمد رسول عفتی در رده ۳۷ جای گرفتند و در تیمی ایران نهم شد. در تراپ انفرادی محمد بیرانوند در رده ۱۴ قرار گرفت. در بخش بانوان و در تفنگ بادی ۱۰ متر شرمینه چهل امیرانی در رده ۱۷ و نجمه خدمتی ۲۱ و فاطمه امینی در رده ۳۴ جای گرفتند و تیم ایران هفتم شد. در ۵۰ متر تفنگ سه وضعیت خدمتی در رده ۱۰، چهل امیرانی ۱۸، امینی ۳۰ جای گرفتند و تیم ایران پنجم شد. در ۱۰ متر تپانچه بادی سامیه یاسی پس از صعود به فینال هشتم شد و هانیه رستمیان در رده ۱۸ و زینب طوماری در رده ۲۷ جای گرفتند. تیم ایران نیز در این ماده ششم شد.

در ۲۵ متر تپانچه رستمیان به فینال راه یافت و در نهایت هفتم شد و یاسی در رده ۳۹ و طوماری در رده ۴۳ جای گرفتند. در تراپ انفرادی مرضیه پرورش نیا در رده ۱۳ جای گرفت و تیم ایران هشتم شد. در تیمی مختلط ۱۰ متر تفنگ بادی تیم چهل امیرانی و نکونام در دور اول به علت غیر استاندارد بودن لباس حذف شد. در تیمی مختلط ۱۰ متر تپانچه بادی تیم هانیه رستمیان و وحید گلخندان پس از صعود به فینال به مدال برنز دست یافت و در تیمی مختلط تراپ تیم مرضیه پرورش نیا و محمد بیرانوند پس از صعود به فینال چهارم شد.

---

* بازی‌های الکترونیکی: (۱۶ کشور مدال گرفتند.)

۱- چین ۳ طلا ۱ نقره - برنز

۲- ژاپن ۲، ۲، ۱،

۳- کره جنوبی ۲، ۱، ۲،

۴- مالزی ۱، ۲، ۲

...

۶- ایران ۱ - -

- در این رقابت‌ها برای ایران در بازی گران توریسمو ۷ امیر حسین حسینی با حذف در دور نیمه نهایی نهم شد و در بازی فوتبال تیم ایران با ترکیب ابوالفضل آقایی نسب و حسن پاجانی به مدال طلا دست یافت.

---

* اسکواش: (۵ کشور مدال گرفتند.)

۱- مالزی ۴ طلا - نقره ۱ برنز

۲- هنگ کنگ ۱، ۲، ۲،

۳- هند - ۲، ۳

- در این رقابت‌ها برای ایران در بخش مردان در انفرادی سپهر اعتماد پور در دور دوم حذف شد و در بخش زنان نجمه بوشهری زاده و فرشته اقتداری در دور یک هشتم نهایی حذف شدند. در تیمی تیم بانوان ایران (نرگس سلطانی، نجمه بوشهری زاده و فرشته اقتداری) در دور گروهی با ۳ شکست حذف و دهم شد.

---

* دوچرخه سواری پیست (۸ کشور مدال گرفتند.)

۱- چین ۶ طلا ۴ نقره ۴ برنز

۲- ژاپن ۵، ۴ -

۳- مالزی ۱، ۱، ۲

- در این رقابت‌ها برای ایران محمد نبی میرباقری در ماده اومنیوم یا ترکیبی دوازدهم شد.

---

* قایق رانی آب‌های آرام یا کانوئینگ: (۱۰ کشور مدال گرفتند.)

۱- چین ۱۲ طلا ۴ نقره ۲ برنز

۲- ازبکستان ۲، ۶، ۱،

۳- ژاپن ۲، ۲، ۲

...

۸- ایران، اندونزی و ویتنام با یک برنز

- برای ایران در بخش مردان در ۵۰۰ متر قایق کانوی یک نفره محمد نبی رضایی ششم، ۵۰۰ متر کایاک یک نفره علی آقا میرزایی چهارم، ۵۰۰ متر کایاک دو نفره تیم آقا میرزایی و پیمان قویدل به مدال برنز رسیدند. در بخش زنان و در ۲۰۰ متر کانو تک نفره هیوا افضلی هفتم، در ۵۰۰ متر کانو دو نفره تیم هدیه خیرآبادی و مائده شورگشتی هفتم، در ۵۰۰ متر کایاک تک نفره الناز شفیعیان پنجم، ۵۰۰ متر کایاک دو نفره تیم شفیعیان و نرجس کارگرپور پنجم، در ۵۰۰ متر کایاک دو نفره مختلط تیم رضایی و افضلی چهارم و در ۵۰۰ متر کایاک دو نفره مختلط تیم قویدل و کارگرپور پنجم شدند.

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* کشتی فرنگی: (۱۱ کشور مدال گرفتند.)

۱- ژاپن ۲ طلا ۲ نقره ۱ برنز

۲- ایران ۲ - ۱،

۳- ازبکستان ۱، ۲، ۱،

۴- قرقیزستان ۱، ۱، ۲

- در این رقابت‌ها برای ایران در وزن ۶۰ کیلوگرم سجاد عباس پور با شکست در دیدار رده بندی پنجم شد، در ۶۷ کیلو محمد جواد رضایی با شکست در دور نخست حذف و یازدهم شد، در ۷۷ کیلوگرم علیرضا عبدولی به مدال طلا رسید، در ۸۷ کیلو غلامرضا فرخی با شکست در دور نخست هشتم شد، در ۹۷ کیلو مهدی بالی به مدال برنز رسید و در ۱۳۰ کیلوگرم امیر میرزازاده به نشان طلا دست یافت.

---

* بوکس (۱۶ کشور مدال گرفتند.)

۱- هند ۳ طلا - نقره ۳ برنز

۲- ازبکستان ۲، ۱، ۴،

۳- قزاقستان ۲ - ۲،

۴- چین ۱، ۳، ۲

...

۱۴- ایران، قرقیزستان و مغولستان با یک برنز

- در این رقابت‌ها برای ایران در بخش مردان و در وزن ۵۵ کیلوگرم مهدی کاظمی، در ۶۰ کیلو دانیال شه بخش و در ۹۰ کیلو سام استکی با حذف در یک هشتم نهایی نهم شدند. در ۷۰ کیلوگرم علی حبیبی نژاد با شکست در دور نخست در رده هفدهم قرار گرفت، در وزن ۹۰+ کیلوگرم امیر اسماعیلی با شکست در دور نیمه نهایی مدال برنز گرفت. در بخش زنان و در وزن ۶۵ کیلوگرم سارینا نقش و در ۷۵ کیلوگرم پارمیدا خوش خبر با شکست در یک چهارم نهایی پنجم شدند.

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* تیراندازی با کمان: (۷ کشور مدال گرفتند.)

۱- هند ۵ طلا ۲ نقره ۳ برنز

۲- کره جنوبی ۴، ۳، ۳،

۳- چین ۱، ۲، ۳

- در این رقابت‌ها برای ایران در ریکرو انفرادی مردان صادق اشرفی در دور مقدماتی حذف شد و محمد حسین گلشنی در دور دوم و رضا شبانی در دور یک هشتم نهایی حذف شدند. در ریکرو تیمی تیم ایران (صادق اشرفی، محمد حسین گلشنی و رضا شبانی) چهارم شد. در بخش زنان در انفرادی مبینا فلاح در یک هشتم نهایی حذف شد و در تیمی مختلط تیم ایران (محمد حسین گلشنی و مبینا فلاح) در یک هشتم نهایی حذف شد.

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* سافتبال (۳ کشور مدال گرفتند. - ایران شرکت کننده نداشت.)

۱- ژاپن ۱ طلا - نقره - برنز

۲- چین - ۱ -

۳- تایوان- - ۱

---

* جوجیتسو (۹ کشور مدال گرفتند.)

۱- امارات ۵ طلا ۲ نقره ۱ برنز

۲- عربستان ۲ - ۳،

۳- تایلند ۱ - ۲

- در این رقابت‌ها برای ایران در بخش مردان پوریا طاهرخانی در وزن ۹۴- کیلوگرم چهارم شد و در بخش زنان در وزن ۶۳- کیلوگرم شهرزاد خشنودزاده و نسیم محمدی در دور اول حذف شدند.

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** والیبال ساحلی: (۶ کشور مدال گرفتند.)

۱- قطر و تایلند ۱ طلا - نقره - برنز

۳- اندونزی و چین - ۱ -

- در بخش مردان تیم‌های قطر، اندونزی و ژاپن و در بخش زنان تیم‌های تایلند، چین و فیلیپین اول تا سوم شدند.

- در این رقابت‌ها و در بخش مردان تیم الف ایران (عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی) در دور گروهی و در گروه ۶، ۲ - ۰ تیم‌های تیمور شرقی، عمان و تایلند را برد و با ۶ امتیاز صعود کرد و در دور یک هشتم نهایی ۲ - ۱ از سد تیم ژاپن ب گذشت، اما در دور یک چهارم نهایی ۰ - ۲ مغلوب قطر و حذف شد. تیم ایران ب (ابوالحسن خاکی‌زاده و امیرعلی قلعه‌نوی) نیز در دور گروهی و در گروه ۸، ۲ - ۰ تیم‌های مالدیو و بنگلادش را شکست داد و برابر تیم ژاپن الف ۱ - ۲ شکست خورد و با ۴ امتیاز به عنوان تیم دوم صعود کرد و سپس در دور یک هشتم نهایی برابر تیم قزاقستان ۱ - ۲ مغلوب و حذف شد.

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* کریکت (۳ کشور مدال گرفتند. ایران شرکت کننده نداشت.)

۱- هند ۲ طلا - نقره - برنز

۲- پاکستان و سریلانکا با یک نقره و یک برنز

- در این رقابت‌ها و در بخش مردان تیم‌های هند، پاکستان و سریلانکا و در بخش زنان تیم‌های هند، سریلانکا و پاکستان اول تا سوم شدند.

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* سپک تاکرا (۱۰ کشور مدال گرفتند. ایران شرکت کننده نداشت.)

۱- ویتنام ۳ طلا - نقره ۱ برنز

۲- تایلند ۲، ۲ -

۳- ژاپن ۲ - ۲

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* برکینیگ: (۳ کشور مدال گرفتند. ایران شرکت کننده نداشت.)

۱- ژاپن ۱ طلا ۱ نقره - برنز

۲- چین ۱ - ۲،

۳- کره جنوبی - ۱ -

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* تکواندو (پومسه، مجازی و مبارزه) (۱۲ کشور مدال گرفتند.)

۱- کره جنوبی ۳ طلا - نقره ۴ برنز

۲- ایران ۲، ۱، ۱،

۳- فیلیپین ۱، ۳، ۱

- در این رقابت‌ها برای ایران در تکواندو فرم یا پومسه در بخش مردان مرتضی زنده دل با حذف در نیمه نهایی نهم شد و در بخش زنان یاسمن لیموچی پس از صعود به فینال در رده پنجم قرار گرفت. در بخش مبارزه یا کیوروگی و در مردان در وزن ۵۸ کیلوگرم ابوالفضل زندی در دور یک چهارم نهایی حذف شد، در وزن ۶۸ کیلو مهدی حاجی موسایی به مدال نقره رسید، در وزن ۸۰- کیلوگرم امیر سینا بختیاری در دور یک هشتم نهایی از مسابقات کنار رفت و در وزن ۸۰+ کیلوگرم آرین سلیمی قهرمان شد. در تکواندو مجازی بخیتاری در دور یک چهارم نهایی حذف شد. در بخش کیوروگی زنان در وزن ۴۹- کیلوگرم ساینا کریمی و در ۵۷- کیلوگرم ناهید کیانی در یک چهارم نهایی حذف شدند. در وزن ۶۷- کیلوگرم ساغر مرادی به مدال طلا رسید و در وزن ۶۷+ کیلوگرم فاطمه مرادی مدال برنز گرفت.

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* تنیس: (۸ کشور مدال گرفتند.)

۱- ژاپن ۲ طلا ۱ نقره ۱ برنز

۲- چین ۱، ۲، ۲،

۳- تایوان ۱، ۱، ۲

- برای ایران در انفرادی مردان کسری رحمانی و علی یزدانی در دور دوم و در دوبل تیم ایران (کسری رحمانی و علی یزدانی) نیز در دور دوم حذف شدند. در بخش زنان و در انفرادی ماندگار فرزامی و مشکات الزهرا صفی در یک هشتم نهایی و در دوبل تیم ایران (ماندگار فرزامی و مشکات الزهرا صفی) در دور یک هشتم نهایی از مسابقات کنار رفتند.

---

* جودو: (۱۲ تیم مدال گرفتند.)

۱- ژاپن ۹ طلا ۱ نقره ۴ برنز

۲- ازبکستان ۲، ۲، ۳،

۳- کره جنوبی ۱، ۳، ۴،

۴- مغولستان ۱، ۱، ۵

- در این رقابت‌ها برای ایران در بخش مردان در وزن ۶۶ کیلوگرم ابوالفضل محمودی با حذف در دور یک هشتم نهایی نهم شد، در وزن در وزن ۸۱ کیلوگرم الیاس پرهیزگار با شکست در دیدار رده بندی پنجم شد، در وزن ۹۰ کیلوگرم امیر عباس چوپان با شکست در دیدار رده بندی در رده چهارم قرار گرفت. در بخش زنان و در وزن ۵۲ کیلوگرم مهسا شکیبایی و در وزن ۵۷ کیلوگرم سمیرا خاک خواه در دور یک هشتم نهایی حذف و نهم شدند و در وزن ۷۸ کیلوگرم مریم بربط با شکست در دیدار رده بندی چهارم شد.

---

* گلف (۶ کشور مدال گرفتند.)

۱- چین ۲ طلا ۱ نقره - برنز

۲- هند و کره جنوبی با یک طلا و یک نقره

- برای ایران در بخش مردان با حذف در دور دوم در رده ۵۷ قرار گرفت و در بخش زنان نازنین شهرکی با حذف در راند دوم چهلم شد.

---

* کشتی آزاد (۱۱ کشور مدال گرفتند.)

۱- ایران ۴ طلا - نقره - برنز

۲- هند ۲ - -

۳- ژاپن - ۲، ۲

- در این رقابت‌ها برای ایران در وزن ۵۷ کیلوگرم علی مومنی در دور اول حذف شد، در وزن ۶۵ کیلوگرم عباس ابراهیم زاده با شکست در دیدار رده بندی پنجم شد. در اوزان ۷۴ کیلوگرم یونس امامی، ۸۶ کیلوگرم محمد نخودی، ۹۷ کیلوگرم امیر علی آذرپیرا و در وزن ۱۲۵ کیلوگرم امیر حسین زارع مدال طلا گرفتند.

---

* راگبی سونز (۳ کشور مدال گرفتند.)

۱- هنگ کنگ و ژاپن ۱ طلا - نقره ۱ برنز

۳- چین - ۲ -

- در بخش مردان تیم‌های هنگ کنگ، چین و ژاپن و در بخش زنان تیم‌های ژاپن، چین و هنگ کنگ اول تا سوم شدند.

---

* قایق رانی بادبانی: (۸ کشور مدال گرفتند.)

۱- هنگ کنگ ۴ طلا ۴ نقره ۲ برنز

۲- ژاپن ۳، ۳، ۱،

۳- چین ۳ - ۱

- برای ایران در قایق دینگی کلاس ILCA ۷ شهاب خاتم نماینده ایران با ۵۳- امتیاز در رده پانزدهم جای گرفت.

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* واترپلو: (۴ کشور مدال گرفتند.)

۱- ژاپن ۱ طلا - نقره ۱ برنز

۲- چین ۱ - ۱،

۳- قزاقستان - ۱ -

- در بخش مردان تیم‌های ژاپن، قزاقستان و چین و در بخش زنان تیم‌های چین، ژاپن و تایلند اول تا سوم شدند.

- تیم مردان ایران در این دوره و در دور گروهی و در گروه دو ۱۹ - ۸ تیم سنگاپور و ۱۵ - ۱۱ تیم کره جنوبی را شکست داد و ۸ - ۱۲ مغلوب چین شد و با ۶ امتیاز به عنوان تیم دوم راهی یک چهارم نهایی شد. تیم ایران در یک چهارم نهایی ۲۱ - ۱۲ تیم هنگ کنگ را شکست داد، اما در نیمه نهایی ۱۲ - ۲۶ از تیم ژاپن شکست خورد. تیم ایران در دیدار رده بندی نیز ۹ - ۱۳ نتیجه را بار دیگر به تیم چین واگذار کرد.

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* پدل: (۵ کشور مدال گرفتند.)

۱- ژاپن و قطر ۱ طلا - نقره - برنز

۲- اندونزی - ۱، ۱،

۳- مالزی - ۱ -

۴- ایران - - ۱

- برای ایران در بخش مردان تیم فرساد شاهی و امیر محمد جمشیدی به مدال برنز رسید و تیم آریا روغنی و حامی گلستان چهارم شد. در بخش زنان تیم صحابه فرد و زهرا کهریزی در دور یک هشتم نهایی حذف و نهم شد. تیم صبا نجفی و ندا محمد تقی پور در دور یک چهارم نهایی حذف شد.

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* سنگنوردی: (۶ کشور مدال گرفتند.)

۱- ژاپن ۲ طلا ۳ نقره ۱ برنز

۲- چین ۲، ۱، ۱،

۳- کره جنوبی ۱، ۱، ۳

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۵- ایران - ۱ -

- برای ایران در بخش مردان و در ماده سرعت رضا علیپور به مدال نقره دست یافت و در بخش زنان و در ماده بولدرینگ سارینا غفاری با حذف در مقدماتی (نیمه نهایی) نهم شد.

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* والیبال: (۵ کشور مدال کسب کردند.)

۱- ایران و چین ۱ طلا - نقره - برنز

۳- ژاپن - ۲ -

- در بخش مردان تیم‌های ایران، ژاپن و پاکستان و در بخش زنان تیم‌های چین، ژاپن و تایلند اول تا سوم شدند.

- در این دوره در بخش مردان تیم ایران در دور گروهی و در گروه دو ۳ - ۰ تیم‌های قرقیزستان و تایلند را شکست داد و ۳ - ۲ از سد تیم اندونزی گذشت و با ۸ امتیاز به عنوان تیم اول صعود کرد. تیم ایران در دور یک چهارم نهایی نیز ۳ - ۲ از سد تیم کره جنوبی گذشت و در نیمه نهایی ۳ - ۰ تیم پاکستان را از پیش رو برداشت و در دیدار پایانی ۳ - ۱ ژاپن را شکست داد.

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* ژیمناستیک ریتمیک یا نمایشی (۴ کشور مدال گرفتند. - تیم ایران شرکت کننده نداشت.)

۱- چین ۱ طلا ۱ نقره ۱ برنز

۲- ازبکستان ۱ - -

۳- ژاپن - ۱ -

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* فوتبال: (۴ کشور مدال گرفتند.)

۱- ژاپن ۱ طلا ۱ نقره - برنز

۲- کره جنوبی ۱ - ۱،

۳- کره شمالی- ۱ -

- در بخش مردان تیم‌های کره جنوبی، ژاپن و چین و در بخش زنان تیم‌های ژاپن، کره شمالی و کره جنوبی اول تا سوم شدند.

- در این دوره تیم مردان ایران در دور گروهی و در گروه دو، ۳ - ۱ تیم امارات را برد و برابر تیم چین با تساوی ۰ - ۰ متوقف شد و ۱ - ۴ مغلوب تیم کره شمالی شد و با ۴ امتیاز از دور رقابت‌ها کنار رفت.

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* هاکی روی چمن: (۵ کشور مدال کسب کردند. ایران شرکت کننده نداشت.)

۱- هند ۲ طلا - نقره - برنز

۲- مالزی و چین با یک نقره

- در بخش مردان تیم‌های هند، مالزی و پاکستان و در بخش زنان تیم‌های هند، چین و ژاپن در رده‌های اول تا سوم جای گرفتند.

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* سوارکاری: (۷ کشور مدال گرفتند.)

۱- چین و عربستان ۲ طلا ۱ نقره ۱ برنز

۳- کره جنوبی ۱، ۱، ۱

- برای ایران فائزه غروی با اسب ایندیگو در ماده پرش با اسب حضور داشت حضور داشت که در دور اول بیست و چهارم شد و به علت مشکل اسب وی در دور دوم حضور نیافت و حذف شد.