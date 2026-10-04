پیش نشست همایش بین‌المللی اربعین حسینی و رسالت نبوی با موضوع اربعین، گفتمان مقاومت در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، این گردهمایی علمی به همت شورای بانوان کمیته فرهنگی و آموزشی ستاد مرکزی اربعین دوشنبه ۱۳ مهر از ساعت ۹ تا ۱۱:۳۰ در تالار گفتگوی مسجد امام علی (ع) دانشگاه علامه طباطبایی برگزار خواهد شد.

تا کنون بیش از ۲۰۰ مقاله به دبیرخانه این همایش بین‌المللی ارسال شده است که حدود ۴۰ مقاله به سه زبان از کشورهایی، چون عراق، پاکستان، بوسنی، افغانستان و لبنان است.

در پیش نشست «اربعین و گفتمان مقاومت»، علاوه بر ارائه تعدادی از مقالات، حجت‌الاسلام حمید احمدی، رئیس کمیته فرهنگی آموزشی اربعین حسینی و مهمانانی از کشور‌های عراق و ترکیه سخنرانی خواهدکرد.

همایش بین المللی «اربعین حسینی و رسالت نبوی» به میزبانی دانشگاه المستنصریه بغداد و به همت کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین ۳۰ مهر امسال در بغداد برگزار شود.