به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مهدخت حبیبی مدیر جهاد کشاورزی بویراحمد گفت: برداشت انار از باغ‌های روستای کوشک از توابع شهرستان بویراحمد آغاز شده و بر اساس برآورد‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۸۷۰ تن محصول از این باغ‌ها تولید شود.

حبیبی با اشاره به سطح زیرکشت ۹۶ هکتاری انار در این منطقه، افزود: متوسط عملکرد باغ‌های انار کوشک حدود ۹.۱ تن در هکتار برآورد شده است که نشان‌دهنده ظرفیت مناسب این منطقه در تولید این محصول است.

وی ادامه داد: توسعه باغ‌های متناسب با ظرفیت منطقه، افزایش بهره‌وری، رعایت اصول فنی در مراحل داشت و برداشت و توجه به مدیریت صحیح باغ‌ها می‌تواند زمینه افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصول را فراهم کند.