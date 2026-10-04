نویسنده و پژوهشگر حوزه کودک و نوجوان، برگزاری هفته ملی کودک را فرصتی برای جلب توجه بیشتر مسئولان و خانواده‌ها به نیاز‌های فکری، روحی و تربیتی کودکان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمد میرکیانی در حاشیه سومین نشست شورای سیاست‌گذاری هفته ملی کودک که در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد، اظهار کرد: کانون پرورش فکری با توجه به سابقه و ظرفیت‌های گسترده خود به عنوان یک مرکز مرجع در تولید فکر، هنر و ادبیات برای کودکان و نوجوانان، نقش مهمی در این حوزه بر عهده دارد.

وی افزود: برگزاری هفته ملی کودک این فرصت را فراهم می‌کند که مسئولان، تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان بیش از گذشته به موضوع کودک و نوجوان توجه کنند و نیاز‌های این گروه سنی را در برنامه‌ریزی‌های خود مورد توجه قرار دهند.

میرکیانی با اشاره به شرایط زندگی خانواده‌ها و مشغله‌های روزمره گفت: گاهی در گرماگرم مسائل و مشکلات زندگی، حتی پدر و مادر‌ها نیز ممکن است از توجه به برخی نیاز‌های فرزندان خود غافل شوند و بیشتر درگیر تأمین نیاز‌های اولیه زندگی باشند.

این نویسنده حوزه کودک و نوجوان ادامه داد: کودک و نوجوان، به‌ویژه در روزگار امروز، علاوه بر غذای جسم به غذای روح نیاز دارد تا بر اساس آن رشد کند، تربیت شود و آینده‌اش شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه هفته ملی کودک می‌تواند موضوع کودک و نوجوان را به یک موضوع روز و مورد توجه جامعه تبدیل کند، عنوان کرد: اتفاق‌هایی از این دست باعث می‌شود مقوله کودک و نوجوان بیشتر دیده شود و ضرورت توجه به مسائل این گروه در میان خانواده‌ها و مسئولان افزایش یابد.

میرکیانی در ادامه به ظرفیت‌های کانون پرورش فکری اشاره کرد و گفت: به نظرم نقش کانون در این زمینه بسیار اساسی است؛ چرا که این مجموعه سابقه طولانی و تجربه ارزشمندی در کار با کودکان و نوجوانان دارد.

وی افزود: نیرو‌های فعال و متخصص کانون، مراکز فرهنگی‌هنری در سراسر کشور و برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و ادبی که در طول سال برای کودکان و نوجوانان اجرا می‌شود، ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند در تربیت و ساختن آینده نسل کودک و نوجوان نقش‌آفرین باشند.

این نویسنده تأکید کرد: کانون به واسطه همین سابقه، تجربه و سرمایه انسانی می‌تواند در هفته ملی کودک نیز زمینه توجه بیشتر جامعه به نیاز‌های کودکان و نوجوانان را فراهم کند و موضوع تربیت و رشد همه‌جانبه آنان را در کانون توجه خانواده‌ها و مسئولان قرار دهد.

هفته ملی کودک امسال از ۱۵ تا ۲۱ مهر با شعار «لبخند کودکان، الفبای وطن» در سراسر کشور برگزار می‌شود.