معاون اعتبارات بانک کشاورزی از پرداخت ۸ هزار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تسهیلات برای حمایت از بخش‌های بذور گواهیشده و مکانیزاسیون کشاورزی خبر داد.

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، جعفر داودی با بیان اینکه امسال در مجموع ۲۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک کشاورزی برای حمایت از بذور گواهی شده و مکانیزاسیون کشاورزی اختصاص یافته است، تصریح کرد: از ابتدای سال تاکنون بالغ بر ۸ هزار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از این اعتبارات به کشاورزان پرداخت شده است.

وی افزود: در کل ۱۲ هزار میلیارد تومان برای بذور گواهی شده و ۸ هزار میلیارد تومان نیز برای حوزه مکانیزاسیون در نظر گرفته شده است.

داودی درباره روند پرداخت تسهیلات اظهار داشت: در بخش بذور گواهی شده، این منابع با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های استانی در اختیار شرکت‌های تولیدکننده بذر قرار می‌گیرد و تاکنون حدود ۵۲۰۰ میلیارد تومان از این اعتبارات پرداخت شده است.

داودی میزان پرداخت تسهیلات به حوزه مکانیزاسیون کشاورزی در سال جاری را نیز حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان عنوان و تصریح کرد: این مبلغ با هماهنگی مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی پرداخت شده است.