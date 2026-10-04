به گزارش خبرگزاری صداوسیما پیرحسین کولیوند رئیس جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر نقش کلیدی جوانان در پیشبرد اهداف بشردوستانه، هدف از برگزاری دومین دوره کشوری «مهارت‌های زندگی دخترانه» ویژه دختران «یاس» در مشهد مقدس را ایجاد فضایی برای خودشناسی، شکوفایی استعدادها و تقویت روحیه مشارکت اجتماعی دختران عنوان کرد.

وی با تأکید بر اینکه جوانان فقط مخاطب برنامه‌ها نیستند، بلکه سرمایه‌های انسانی و نیرو‌های اثرگذار در تحقق اهداف بشردوستانه محسوب می‌شوند، تصریح کرد: «هدف ما ایجاد فضایی برای خودشناسی، مهارت‌آموزی و شکوفایی استعدادهاست تا دختران جوان با افزایش اعتمادبه‌نفس و روحیه نوع‌دوستی، نقش‌آفرینی مؤثرتری در جامعه داشته باشند.»

کولیوند با اشاره به برگزاری این دوره از ۱۳ تا ۱۷ مهرماه، ادامه داد: این رویداد فرصتی برای تبادل تجربه و تقویت روحیه مشارکت اجتماعی است.

وی افزود: توانمندسازی جوانان یک برنامه مقطعی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری بلندمدتی برای ایجاد جامعه‌ای تاب‌آور و همدل است که در آن جوانان امروز، خدمت‌گزاران توانمند فردا خواهند بود.

اجرای موفق طرح یاس (یاران آینده‌ساز) نتیجه هم‌افزایی و تعامل راهبردی میان جمعیت هلال‌احمر و کمیته امداد امام خمینی (ره) است. این همکاری مشترک با هدف شناسایی، آموزش و توانمندسازی مددجویان دختر تحت پوشش کمیته امداد شکل گرفته است تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آموزشی هلال‌احمر و حمایت‌های زیرساختی کمیته امداد، زمینه برای شکوفایی استعدادها، ارتقای سلامت روان و ایجاد آمادگی‌های لازم برای ورود موفق این دختران به عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی فراهم گردد.