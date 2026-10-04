

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، علی سلیمی اظهار داشت: از مجموع عملیات انجام‌شده طی شش ماهه اول سال، ۲۰۴ کیلومتر روکش آسفالت تقویتی شامل: اجرای رگلاژی و رویه نهایی در راه‌های شریانی استان اجرا شده است. همچنین در راستای نگهداری و صیانت از سطح راه‌ها، ۳ کیلومتر روکش آسفالت حفاظتی شامل: چاله‌پرکنی و رگلاژی با آسفالت سرد به صورت امانی در راه‌های شریانی انجام گرفته است.

وی افزود: اداره نگهداری راه ها در راه‌های فرعی استان نیز ۸۳ کیلومتر روکش آسفالت تقویتی شامل: رگلاژی و رویه نهایی انجام داده و در بخش راه‌های روستایی نیز ۵۳ کیلومتر عملیات روکش آسفالت تقویتی به مرحله اجرا رسیده است.

این اقدامات با توجه به وضعیت رویه راه‌ها، میزان تردد و ضرورت ارتقای کیفیت و ایمنی محورهای ارتباطی انجام شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه ادامه داد: در حوزه روکش‌های حفاظتی راه‌های روستایی نیز ۲۲ کیلومتر عملیات اسلاری‌سیل اجرا شده است که این نوع عملیات نقش مؤثری در حفاظت از رویه راه، جلوگیری از گسترش خرابی‌ها و افزایش عمر مفید آسفالت دارد.

علی سلیمی گفت: علاوه بر عملیات نگهداری و بهسازی راه‌های موجود، ۳۵ کیلومتر راه روستایی نیز احداث و آسفالت شده است که مجموع اقدامات انجام‌شده در بخش روکش، بهسازی، روکش حفاظتی و ساخت و آسفالت راه‌های روستایی را به ۴۰۰ کیلومتر می‌رساند. این اداره‌کل، اجرای طرح‌های نگهداری و ارتقای کیفیت راه‌ها را با هدف فراهم کردن شرایط ایمن‌تر و مطلوب‌تر برای تردد مردم در محورهای ارتباطی استان دنبال می‌کند.