به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان در این جلسه ضمن تاکید بر ضرورت فرهنگ‌سازی در این حوزه گفت: باید فرهنگ جوانی جمعیت در جامعه به‌ویژه برای جوانان تبیین شود تا نسل جدید با نگاه درست به موضوع فرزندآوری ورود کند.

وی همچنین بر لزوم ارائه به موقع تسهیلات فرزندآوری تاکید کرد و قرار گرفتن این موضوع در دستورکار جدی دستگاه‌های مسئول را خواستار شد.

حجت الاسلام و المسلمین‌مطیعی مطیعی در ادامه ضمن ارزیابی مطلوب از مشوق‌های در نظر گرفته‌شده برای بانوان، افزود: این مشوق‌ها در عملکرد بازخورد مثبتی داشته است، اما باید برای مادران افزایش یابد تا حمایت‌ها متناسب با نیاز واقعی آنان باشد.

محمدجواد کولیوند استاندار سمنان هم در این‌جلسه با تاکید بر لزوم تسهیل ازدواج جوانان گفت: دستگاه‌های اجرایی باید شرایط ازدواج را برای مردم آماده کنند.

وی با اشاره به اهمیت تصمیم‌گیری بر اساس داده‌های واقعی، از اعضای ستاد خواست آمار دقیق و به‌روز را در جلسات ارائه کنند.

کولیوند همچنین بر پیگیری جدی دستگاه‌های دارای زمین‌های سازمانی تاکید کرد و گفت: این زمین‌ها باید در چارچوب سیاست‌های جوانی جمعیت به افراد واجد شرایط واگذار شود.