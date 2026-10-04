رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر ضرورت بررسی تک‌تک زندانیان، خواستار تعیین تکلیف سریع‌تر اتباع خارجی محکوم به حبس و محکومان مالی شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، ناصر عتباتی در بازدید از زندان تهران بزرگ گفت: باید زندانیانی که مشکلات و مسائل جدی دارند، شناسایی شوند و وضع آنان به صورت موردی بررسی و پیگیری شود.

وی افزود: برخی زندانیان به دلیل نداشتن خانواده، پشتیبان یا امکان رساندن صدای خود به مسئولان، در زندان با مشکلات متعددی مواجه‌اند؛ بنابراین مسئولان زندان و دستگاه قضایی باید با حضور در بندها، مشکلات این افراد را شناسایی و برای رفع آنها اقدام کنند.

عتباتی با اشاره به ضرورت بررسی تک‌تک زندانیان، اظهار کرد: می‌توان با بررسی دقیق وضع زندانیان، به‌ویژه افرادی که مدت طولانی در زندان هستند، بخشی از مشکلات جمعیت کیفری را حل و فصل کرد.

تعیین تکلیف زندانیان اتباع خارجی

این مقام قضایی همچنین خواستار تعیین تکلیف سریع‌تر اتباع خارجی محکوم به حبس شد و گفت: باید مشخص شود چرا فردی که سال‌ها در زندان به سر می‌برد، همچنان تعیین تکلیف نشده است و هزینه نگهداری او از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

وی بر ضرورت بررسی پرونده اتباع خارجی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای تعیین تکلیف آنان تأکید کرد.

محکومان مالی؛ نیازمند نگاه واقع‌بینانه

وی با اشاره به اینکه محکومان مالی یکی از گروه‌های مهم زندانیان هستند، گفت: در برخی استان‌ها حتی یک زندانی مهریه وجود ندارد، اما در برخی موارد افراد به دلیل بدهی، مدت یک سال یا یک سال و نیم در زندان مانده‌اند.

عتباتی از رؤسای دادگستری، سرپرستان مجتمع‌های قضایی و مسئولان حوزه‌های حقوقی خواست با نگاهی واقع‌بینانه، برای تعیین تکلیف این دسته از زندانیان اقدام کنند.

این مقام قضایی همچنین بر ضرورت اثربخشی برنامه‌های صلح و سازش تأکید کرد و گفت: اگر برای صلح و سازش هزینه و نیروی انسانی صرف می‌شود، باید خروجی مشخص داشته باشد و منجر به کاهش اختلافات و تعیین تکلیف پرونده‌ها شود.

وی افزود: مسئولان مربوط باید با حضور در زندان‌ها و استفاده از ظرفیت صلح‌یاران، روحانیون، شورای حل اختلاف ویژه زندان و سایر ظرفیت‌های مردمی، برنامه مشخصی برای مصالحه، سازش و اصلاح ذات‌البین تدوین کنند.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به وجود شمار قابل توجهی از پرونده‌های سلب حیات و قصاص در استان تهران، خواستار ورود جدی مسئولان برای تعیین تکلیف این پرونده‌ها شد و گفت: باید برای این پرونده‌ها برنامه‌ریزی شود و از ظرفیت‌های مختلف برای ایجاد صلح و سازش استفاده شود.

این مقام قضایی همچنین بر استفاده از ظرفیت هیئت‌های مذهبی، چهره‌های اثرگذار، فعالان رسانه‌ای و اجتماعی برای کمک به صلح و سازش در پرونده‌های قصاص تأکید کرد.

وی در پایان از مسئولان قضایی استان تهران خواست آخرین وضع زندانیان را شهرستان به شهرستان و با جزئیات بررسی و گزارش کنند تا امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای کاهش جمعیت کیفری و تعیین تکلیف زندانیان فراهم شود.