امروز ایران، به روایت دیگران، «ابرقدرت چهارم جهان» است؛ همان دیگرانی که از نخستین روز‌های پیروزی انقلاب اسلامی، همه توان و ظرفیت خود را برای به شکست کشاندن ملتی به‌کار بستند که نمی‌خواست به آن روز‌های تلخ بازگردد؛ ملتی که حاضر نبود بار دیگر تسلط بیگانه بر شئون کشورش را تحمل کند و سرنوشت خویش را به اراده قدرت‌های خارجی بسپارد.

به گزارش گروه امام و رهبری خبرگزاری صدا و سیما، روز‌هایی که زیر تازیانه تحقیر، قامت یک ملت هر روز خمیده‌تر می‌شد.

روز‌هایی که مستکبران بر گرده این ملت سوار بودند و حتی هزینه خون حق‌طلبان را از اولیای دم مطالبه می‌کردند.

روز‌هایی که تصمیمات این کشور نه در اراده مردم، که در سفارتخانه‌های بیگانگان رقم می‌خورد و شاه ایران تنها مأمور اجرای آنچه دیگران می‌خواستند بود.

آری، آن روز‌ها دیگر بازنخواهد گشت.

چهل‌وهفت سال است که انقلاب اسلامی، رؤیای دشمنان برای بازگرداندن ایران به آن روزگار را به کابوسی هولناک بدل کرده است؛ کابوسی که هرچه زمان می‌گذرد، ابعاد آن برای آنان آشکارتر می‌شود.

امروز ایران، به روایت دیگران، «ابرقدرت چهارم جهان» است؛ همان دیگرانی که از نخستین روز‌های پیروزی انقلاب اسلامی، همه توان و ظرفیت خود را برای به شکست کشاندن ملتی به‌کار بستند که نمی‌خواست به آن روز‌های تلخ بازگردد؛ ملتی که حاضر نبود بار دیگر تسلط بیگانه بر شئون کشورش را تحمل کند و سرنوشت خویش را به اراده قدرت‌های خارجی بسپارد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا یکی از همان سردمداران استکبار که در توهم بازگرداندن ایران به آن روزها، دست به تجاوز علیه کشورمان زد، پس از دفاع مقدس دوازده‌روزه، ناگزیر به اعترافاتی شد که هر یک به‌تنهایی گویای بخشی از حقیقت قدرت ایران است.

او در گفت‌و‌گو با شبکه «ان‌بی‌سی نیوز» تصریح کرد که رهبران ایرانی هنوز با ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ به توافق نرسیده‌اند، «زیرا آنها قوی و مغرور هستند.»

این تنها اعتراف او نبود. ترامپ پیش‌تر نیز در جریان رقابت‌های انتخاباتی، در پاسخ به خبرنگاری که از او درباره تلاش برای براندازی جمهوری اسلامی سؤال کرده بود، با صراحت گفت: «اگر بخواهم روراست باشم، ما چنین توانی نداریم.»

اعترافی که از زبان رئیس‌جمهور سابق آمریکا بیان شد و به‌خوبی نشان داد که ایران امروز، دیگر ایرانِ روزگار وابستگی و انفعال نیست.

روزنامه نیویورک‌تایمز نیز در تحلیل‌های خود نوشت که ایران در کنار آمریکا، چین و روسیه به چهارمین قدرت مهم جهان تبدیل می‌شود. این تحلیل بر پایه دیدگاه پژوهشگران و صاحب‌نظرانی، چون رابرت پیپ، استاد دانشگاه شیکاگو، ارائه شده است.

رابرت پیپ پس از تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران تصریح کرد: «ایران بدون تردید چهارمین قطب قدرت جهان شده است.»

عبارت دقیق او «fourth center of global power» یا «چهارمین مرکز قدرت جهانی» است. از نگاه وی، ایران در پی تحولات اخیر به یک مرکز مستقل قدرت جهانی تبدیل شده؛ کشوری که می‌تواند بر رفتار قدرت‌های بزرگ و بر یکی از متغیر‌های حیاتی نظام بین‌الملل اثرگذاری تعیین‌کننده داشته باشد.

اما همه این توصیف‌ها و ارزیابی‌ها، هرچند مهم و قابل توجه، برآمده از محاسبات دنیایی‌اند؛ محاسباتی که قدرت را با معیار‌های متعارف مادی می‌سنجند و بر اساس شاخص‌هایی، چون توان نظامی، نفوذ سیاسی، ظرفیت اقتصادی و قدرت بازدارندگی به قضاوت می‌نشینند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در تبیین این حقیقت، افق دیگری را پیش روی ما می‌گشایند. ایشان تأکید فرموده‌اند که کسانی که ایران را ابرقدرت چهارم جهان می‌دانند، بر اساس محاسبات دنیایی چنین سخن می‌گویند؛ اما محاسبات الهی حکایت دیگری دارد.

در منطق الهی، کشوری که خود را متعلق به عترت طاهره، صلوات‌الله و سلامه علیهم اجمعین، می‌داند؛ کشوری که عمده مردمانش دل‌بسته آن ذوات مقدس‌اند و برای اقامه حق از قدرت‌های ظاهری جهان هراسی به دل راه نمی‌دهند، «قدرت اول جهان» است.

تفاوت بنیادین میان این دو نوع محاسبه نیز دقیقاً در همین نقطه نهفته است.

در محاسبات مادی، قدرت تنها تا آنجا دیده می‌شود که ابزارها، تجهیزات و شاخص‌های قابل اندازه‌گیری وجود داشته باشند؛ اما در محاسبات الهی، ایمان، اراده، توکل، نصرت الهی، روحیه ایثار، آمادگی برای اقامه حق و ایستادگی در برابر ظلم نیز بخشی از حقیقت قدرت به شمار می‌روند.

از این منظر، قدرت تنها در شمار موشک‌ها، تجهیزات و امکانات خلاصه نمی‌شود؛ بلکه در روح ملتی نهفته است که برای دفاع از حقیقت و عدالت، هزینه می‌دهد، اما تسلیم نمی‌شود.

حدود نیم قرن است که ایران اسلامی با تکیه بر نظام ولایی خود، محاسبات ابرقدرت‌های جهان را برای تسلط بر منطقه غرب آسیا برهم زده است.

جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها نه‌تنها در برابر اراده قدرت‌های سلطه‌گر سر فرود نیاورده، بلکه به مانعی جدی در برابر پروژه‌های سلطه آنان تبدیل شده است.

ایران در این مسیر، افزون بر مقاومت در برابر فشار‌ها و تهدیدها، موجی از بیداری اسلامی را در کشور‌های منطقه و حتی در میان ملت‌های تحت سلطه قدرت‌های جهانی برانگیخته است؛ موجی که پیام استقلال، عزت و ایستادگی را فراتر از مرز‌های جغرافیایی منتشر کرده است.

امروز در سراسر جهان و حتی در قلب آمریکا و اروپا، ملت‌های آزاده در حمایت از مردم مظلوم فلسطین به میدان آمده‌اند و در برابر جنایت و اشغالگری فریاد اعتراض سر می‌دهند.

در جنگ غزه بسیاری از کشور‌هایی که دولت‌مردان و سیاست‌مدارانشان علیه ایران دسیسه کردند تظاهرات‌های باشکوه و اعتراضات عظیمی برپا کردند. تجمعاتی که شرکت‌کنندگان آن پرچم‌های ایران و فلسطین را کنار هم برمی‌افراشتند و شعار‌هایی حماسی در رسای پیروزی و قدرت ایران سر می‌دادند. جالب است که مردم در این اعتراضات گاهی به زبان فارسی شعار «مرگ بر اسرائیل» را فریاد می‌زدند

فروردین ماه گذشته بود که فعالان مدنی و رسانه‌ای ترکیه با تشکیل زنجیره انسانی در اطراف نیروگاه حرارتی تبریز، حمایت خود را از مقاومت ایران در جنگ رمضان نشان دادند.

این همراهی گسترده، تنها یک واکنش عاطفی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از نفوذ گفتمان مقاومت و تأثیرگذاری جبهه‌ای است که جمهوری اسلامی ایران پرچمدار حمایت از آن بوده است.

در عرصه نظامی نیز ایران به الگویی الهام‌بخش برای بسیاری از کشور‌ها تبدیل شده است.

توسعه پهپاد‌های کم‌هزینه و در عین حال کارآمد، ایجاد شبکه‌های گسترده موشکی زیرزمینی، طراحی تأسیسات پراکنده دفاعی و ارتقای توان بازدارندگی، محاسبات دشمنان را با چالش‌های جدی مواجه کرده و امید آنان را برای نابودی توان دفاعی جمهوری اسلامی به یأس بدل ساخته است.

امروز بسیاری از کشور‌ها عملاً در حال مطالعه و بهره‌گیری از تجربه‌های دفاعی ایران هستند. کره شمالی برنامه توسعه و ارتقای پهپاد‌های ارزان‌قیمت خود را با جدیت دنبال می‌کند. لهستان بودجه اختصاص‌یافته به حوزه پهپاد‌ها و سامانه‌های پدافندی را افزایش داده است و کشور‌های مختلف اروپایی و آسیایی نیز به‌دنبال گسترش توان تهاجمی پهپادی و بازتعریف راهبرد‌های دفاعی خود هستند.

عملکرد ایران چنان مردم دنیا را سر شوق آورده است و محبوبیت ایران در جهان اوج گرفته است که هنرمندان جهانی هم علاوه بر تظاهرات مردمی با تولیدات رسانه‌ای از ایران حمایت کردند.

شهروندی آمریکایی – ایتالیایی به نام «لوکاس گیج» آهنگ «Boom Boom Tel Aviv» را ساخت. این موزیک در کمتر از ۲۴ ساعت بالاتر از ۵۰۰ هزار بازدید داشت و نهایتاً با بیش از یک میلیارد بازدید فراگیرشد.

کاریکاتوریست‌ها، نقاشان، نویسندگان، تولیدکنندگان محتوا و دیگر هنرمندان هم در راستای محبوبیت ایران در جهان به عرصه آمدند کمال شرف، لوئیز کارلوس، واسکو گارگالو، طارق صخراوی، کارلوس لطوف، دیمیتری جورجوپالیس و … فقط برخی از هنرمندان این عرصه بودند.

این واقعیت‌ها نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها در عرصه سیاسی و فرهنگی، بلکه در حوزه‌های راهبردی و نظامی نیز به بازیگری اثرگذار و الهام‌بخش تبدیل شده است.

امروز ما نه‌تنها بر سرنوشت خویش مسلط هستیم، بلکه داعیه‌دار دفاع از مظلومان جهان نیز هستیم؛ ملتی که استقلال خویش را حفظ کرده و در عین حال، درد ملت‌های مظلوم را درد خود می‌داند.

چندی پیش ایوان خیل پینتو، وزیر خارجه ونزوئلا در پیامی از مواضع جمهوری اسلامی ایران در محکومیت تجاوز نظامی آمریکا به خاک این کشور و ربودن رئیس جمهور قانونی آن تشکر کرد.

قدردانی حماس، حزب الله لبنان، سوریه، عراق، افغانستان در مقاطع مختلف از ایران شاهد مثالی براین مدعاست.

اما اکنون و این روز‌هایی که در آن به سر می‌بریم، روزگار عزت، استقلال، پیشرفت و سربلندی است؛ روزگاری که ایران اسلامی در آن به قله‌های بلند اعتبار در جهان اسلام و بلکه در گستره جهان دست یافته است.