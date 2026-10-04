مدیریت خدمات دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی با صدور اطلاعیه‌ای از دانشجویان خواست تا پس از اتمام سنوات مجاز تحصیلی، نسبت به تعیین تکلیف بدهی‌های مربوط به وام‌های تحصیلی و بازپرداخت تسهیلات صندوق رفاه اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با توجه به اتمام سنوات مجاز تحصیلی، صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی از دانشجویان مشمول درخواست کرده است پس از پایان سنوات مجاز تحصیلی خود، در اسرع وقت برای تعیین تکلیف بدهی‌های مربوط به وام‌های تحصیلی و تقسیط آن اقدام کنند.

بر اساس این اطلاعیه، پرونده دانشجویان به‌صورت خودکار بسته و بدهی‌های مرتبط با وام‌های تحصیلی تقسیط نخواهد شد و دانشجویان باید شخصاً برای انجام مراحل مربوط به بازپرداخت تسهیلات اقدام کنند.

همچنین دانشجویان لازم است پیش از مراجعه به امور خوابگاه‌ها برای تعیین تکلیف وضعیت خوابگاه، ابتدا به امور دانشجویی مراجعه کرده و سپس برای تعیین تکلیف وام‌های تحصیلی به امور دانشجویی مراجعه کنند.

سقف سنوات مجاز تحصیل

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، سقف سنوات مجاز تحصیل دانشجویان به شرح زیر است:

مقطع کارشناسی: ۸ نیمسال

مقطع کارشناسی ارشد: ۴ نیمسال

مقطع دکتری: ۸ نیمسال

در عین حال، برای دانشجویانی که در موعد مقرر فارغ‌التحصیل می‌شوند، با مجوز صندوق رفاه، امکان افزایش سقف سنوات تا ۲ ترم وجود دارد و این دو ترم مشمول دریافت وام خواهند بود.

همچنین در صورتی که دانشجو در برخی نیمسال‌ها با احتساب سنوات یا وقفه تحصیلی مواجه بوده باشد، این ایام جزء سنوات دانشجویی محاسبه خواهد شد.

دانشجویان مشمول مراجعه

بر اساس اطلاعیه مدیریت خدمات دانشجویی، دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی مهر ۱۴۰۱ و ماقبل، کارشناسی ارشد ورودی مهر ۱۴۰۳ و ماقبل و دکتری ورودی مهر ۱۴۰۱ و ماقبل، در صورت مشمول بودن، لازم است برای تعیین تکلیف وضعیت خود به کارشناسان مربوطه در امور دانشجویی مراجعه کنند.

مدیریت خدمات دانشجویی دانشگاه با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف به‌موقع وضعیت دانشجویان، از مشمولان خواسته است در اسرع وقت نسبت به انجام مراحل اداری مربوط اقدام کنند.