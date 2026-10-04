به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، در این پیام آمده است: درگذشت بانوی مؤمن، صبور و فداکار، حاجیه‌خانم مریم رضایی‌نژاد، مادر گرانقدر دو شهید والامقام؛ ابوالفضل و حسن جهان‌زاده، موجب تألم و تأثر فراوان شد.

بی‌تردید، مادران شهیدان، گمنام‌ترین قهرمانان تاریخ ایثار و مقاومت‌اند؛ بزرگ‌زنانی که با ایمان، صبر و مجاهدت خاموش خویش، فرزندانشان را در مکتب قرآن، ولایت و عشق به میهن پرورش دادند و با بدرقه آنان تا معراج شهادت، عظمت معنای فداکاری را به بلندترین شکل به تصویر کشیدند. حاجیه‌خانم رضایی‌نژاد، بانویی از تبار صبر و استقامت بود که سال‌ها داغ دو فرزند شهید را با ایمان، عزت و شکیبایی بر جان خویش تحمل کرد و نام پر افتخار شهادت را در دفتر ایثار و شهادت ماندگار ساخت.

اکنون که این مادر بزرگوار پس از عمری بندگی، صبوری و پاسداری از آرمان‌های انقلاب و رهبری، به فرزندان شهیدش پیوسته است، یقین داریم روح پاک او در جوار رحمت واسعه الهی و در همنشینی با فرزندان شهیدش آرام گرفته است.

فقدان آن بانوی فداکار، ضایعه‌ای اندوه‌بار برای خانواده معظم شهیدان است

خانواده‌ای که فرزندان خود را در مسیر مداحی و ذکر اهل بیت (علیهم السلام) پرورش داد؛ جایی که سرشتِ پدر و مادر، چون ریشه‌ای استوار در خاکِ محبت، فرزندان را به سوی مکتب حق سوق داد.

یادِ کلام معمار کبیر انقلاب که فرموند "از دامن زن مرد به معراج می‌رود" اینجاست؛ وقتی پیوند خون با پیوند عقیده در هم می‌آمیزد، تربیتِ نسل بر پایه طنینِ ذکر خدا و عشق به آل محمد (ص) بنا می‌شود؛ تا شکوهِ این سرشت، نسل‌های متمادی را در مسیر بیداری و ولایت نگاه دارد.

اینجانب، ضمن عرض تسلیت و تعزیت صمیمانه به بیت معظم و معزز شهیدان جهان‌زاده، فرزندان، بستگان و عموم بازماندگان گرامی، از درگاه خداوند متعال برای آن مادر مؤمنه، علو درجات، همنشینی با حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها و فرزندان شهیدش و برای خانواده محترم، صبر جمیل، اجر جزیل و شکیبایی در این مصیبت مسئلت دارم.

بی‌تردید، نام و یاد این مادر شهیدپرور، همچون چراغی روشن، در مسیر عزت، آزادگی، ایثار و مقاومت ملت ایران و مردم شهیدپرور سیستان و بلوچستان جاودانه خواهد ماند.

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