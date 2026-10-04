مسئول آموزش عشایر شهرستان لالی در استان خوزستان گفت: مدرسه عشایری سه‌کلاسه شهید محمدیار خدادادی در روستای مناری‌آباد هارکله لالی، شب گذشته بر اثر طوفان و باران تخریب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، اکبر کریمی اظهار کرد: مدرسه عشایری سه‌کلاسه «شهید محمدیار خدادادی» در روستای مناری‌آباد هارکله لالی، شب گذشته بر اثر طوفان و باران تخریب شد.

وی افزود: این واحد آموزشی از مدارس عشایری منطقه لالی است و در جریان این حادثه خسارت دیده است.

کریمی بیان داشت: تاکنون جزئیات بیشتری درباره میزان خسارت وارده، تلفات احتمالی و اقدامات جبرانی برای بازسازی و ادامه فعالیت این مدرسه اعلام نشده است.

مسئول آموزش عشایر لالی می‌گوید: تا این لحظه جزئیات بیشتری درباره میزان خسارت، تلفات احتمالی و اقدامات جبرانی برای این مدرسه اعلام نشده است.