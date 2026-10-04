

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بیستمین دوره بازی‌های آسیایی به میزبانی آیچی‑ناگویا ژاپن پیگیری شد و والیبال ساحلی یکی از رشته‌های این بازی‌ها بود که مسابقات آن در دو گروه مردان و زنان از (۲۹ شهریور) آغاز شد و روز شنبه ۱۱ مهر با قهرمانی قطر در گروه مردان و تایلند در گروه زنان به پایان رسید.

امیرحسین صادقی داور بین المللی والیبال ساحلی ایران یکی از داوران قضاوت کننده در این مسابقات بود که ۲۵ قضاوت شامل هفت داور اولی، هشت داور دومی و ۱۰ داور ذخیره بود.

قضاوت دیدار نیمه نهایی مسابقات به عنوان داور اول، حضور در ترکیب داوران فینال مسابقات بین تیم‌های قطر و اندونزی بعنوان داور ذخیره و قضاوت در مراحل حذفی و گروهی از جمله عملکرد داور اعزامی ایران به ناگویا است.

این مسابقات با حضور ۱۴ داور شامل ۹ داور بین المللی fivb کاتاگوری و ۵ داور بین المللی قاره‌ای به مدت ۱۴ روز برگزار شد.

توماس چانگ از هنگ کنگ، لی وانگ از چین، ریچارد سوتی از نیوزلند و بالیبو از اندونزی ناظرین داوری این مسابقات بودند.

نادر انصاری از ایران، کریتسادا پانسری از تایلند، دبی ووستر از وانو اتو، کیمیامو و ناتالیدا از ژاپن نیز به عنوان ناظران داوری در این رقابت‌ها ایفای نقش کردند.

دو تیم ملی والیبال ساحلی از ایران در گروه مردان این مسابقات شرکت داشتند که (عباس پورعسگری-علیرضا آقاجانی) به رتبه پنجم مشترک این مسابقات اکتفا کرد و (ابوالحسن خاکی‌زاده و امیرعلی قلعه‌نوی) به جایگاه نهم مشترک دست یافت.