رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران، از انسداد محور کندوان به منظور جابه‌جایی احشام در روز‌های ۱۳ و ۲۰ مهرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مازندران، از انسداد محور کندوان به منظور جابه‌جایی احشام خبر داد.

سرهنگ هادی عبادی گفت: محور کندوان در محدوده ولی‌آباد تا مرزن‌آباد، به منظور جابه‌جایی احشام، در روز‌های دوشنبه ۱۳ مهر و دوشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۰:۰۰ مسدود خواهد بود.

وی افزود: در مدت اجرای این محدودیت، تردد خودرو‌ها از محور‌های جایگزین هراز و سوادکوه انجام خواهد شد.

سرهنگ عبادی در پایان از رانندگان خواست ضمن توجه به اطلاعیه‌های پلیس راه، در زمان اعمال محدودیت از مسیر‌های جایگزین استفاده کرده و همکاری لازم را با عوامل انتظامی و پلیس راه داشته باشند.